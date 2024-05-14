https://ria.ru/20240514/vsu-1945932985.html

Новобранцы на Украине боятся, что их принесут в жертву, пишет Le Monde

Новобранцы на Украине боятся, что их принесут в жертву, пишет Le Monde - РИА Новости, 14.05.2024

Новобранцы на Украине боятся, что их принесут в жертву, пишет Le Monde

Недавно мобилизованные новобранцы на Украине боятся, что на фронте их "принесут в жертву" за населенные пункты, названия которых они никогда не слышали, пишет... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:50

2024-05-14T16:50

2024-05-14T16:57

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Недавно мобилизованные новобранцы на Украине боятся, что на фронте их "принесут в жертву" за населенные пункты, названия которых они никогда не слышали, пишет французская газета Monde со ссылкой на заместителя командира батальона 5-й бригады ВСУ с позывным "Сид". По словам замкомандира батальона, некоторые новобранцы не доверяют командованию. Как пишет газета со ссылкой на "Сида", эти мобилизованные боятся, что их "принесут в жертву за донбасскую деревню, о которой они никогда не слышали". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины