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Артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Донецком направлении
Артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.05.2024
Артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Донецком направлении
Расчеты противотанковых орудий "Рапира", называемых бойцами "снайперскими винтовками", уничтожили артиллерийские позиции войск Украины на донецком направлении,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:32
2024-05-14T13:32
2024-05-14T13:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
мт-12 "рапира"
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Расчеты противотанковых орудий "Рапира", называемых бойцами "снайперскими винтовками", уничтожили артиллерийские позиции войск Украины на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты противотанковых орудий "Рапира" артиллерии 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск нанесли удар по позициям артиллерии ВСУ на донецком направлении СВО." - сказали в ведомстве. Как отмечают в Минобороны, артиллеристы ВС РФ за точность и безотказность называют 100-миллиметровую пушку М-12 "Рапира" "снайперской винтовкой", которая является эффективной в борьбе с артиллерией противника. Расчеты работают в режиме реального времени, используя для корректировки огня данные, полученные с беспилотника. Огонь ведется по укрепрайонам противника с закрытых позиций. МТ-12 "Рапира" стала последней противотанковой буксируемой пушкой, созданной в СССР. Технические характеристики орудия были признаны очень удачными, "Рапира" используется армиями многих стран. М-12 может вести огонь не только обычными снарядами, но и управляемыми ракетами.
https://ria.ru/20240514/minoborony-1945844444.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира", Донецкая Народная Республика
Артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Донецком направлении
Расчеты "снайперских винтовок" уничтожили позиции ВСУ на донецком направлении