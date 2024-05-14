https://ria.ru/20240514/vsu-1945857584.html

Артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Донецком направлении

Артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.05.2024

Артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Донецком направлении

Расчеты противотанковых орудий "Рапира", называемых бойцами "снайперскими винтовками", уничтожили артиллерийские позиции войск Украины на донецком направлении,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:32

2024-05-14T13:32

2024-05-14T13:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

мт-12 "рапира"

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Расчеты противотанковых орудий "Рапира", называемых бойцами "снайперскими винтовками", уничтожили артиллерийские позиции войск Украины на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты противотанковых орудий "Рапира" артиллерии 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск нанесли удар по позициям артиллерии ВСУ на донецком направлении СВО." - сказали в ведомстве. Как отмечают в Минобороны, артиллеристы ВС РФ за точность и безотказность называют 100-миллиметровую пушку М-12 "Рапира" "снайперской винтовкой", которая является эффективной в борьбе с артиллерией противника. Расчеты работают в режиме реального времени, используя для корректировки огня данные, полученные с беспилотника. Огонь ведется по укрепрайонам противника с закрытых позиций. МТ-12 "Рапира" стала последней противотанковой буксируемой пушкой, созданной в СССР. Технические характеристики орудия были признаны очень удачными, "Рапира" используется армиями многих стран. М-12 может вести огонь не только обычными снарядами, но и управляемыми ракетами.

https://ria.ru/20240514/minoborony-1945844444.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", донецкая народная республика