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Ганчев пообещал фиксировать преступления ВСУ в Харьковской области
Ганчев пообещал фиксировать преступления ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
Ганчев пообещал фиксировать преступления ВСУ в Харьковской области
Все противоправные действия, совершенные в отношении жителей Харьковской области со стороны украинских неонацистов, будут зафиксированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:34
2024-05-14T12:34
2024-05-14T12:34
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Все противоправные действия, совершенные в отношении жителей Харьковской области со стороны украинских неонацистов, будут зафиксированы, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "О преступлениях будем говорить, когда военные дадут нам доступ в эти населенные пункты. Безусловно, все противоправные действия, совершенные в отношении наших жителей со стороны украинских неонацистов, будут зафиксированы", - сказал Ганчев. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Украина, Вооруженные силы Украины
Ганчев пообещал фиксировать преступления ВСУ в Харьковской области
Ганчев: все преступления ВСУ против жителей Харьковской области зафиксируют