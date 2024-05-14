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Ганчев пообещал фиксировать преступления ВСУ в Харьковской области

Ганчев пообещал фиксировать преступления ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024

Ганчев пообещал фиксировать преступления ВСУ в Харьковской области

Все противоправные действия, совершенные в отношении жителей Харьковской области со стороны украинских неонацистов, будут зафиксированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:34

2024-05-14T12:34

2024-05-14T12:34

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Все противоправные действия, совершенные в отношении жителей Харьковской области со стороны украинских неонацистов, будут зафиксированы, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "О преступлениях будем говорить, когда военные дадут нам доступ в эти населенные пункты. Безусловно, все противоправные действия, совершенные в отношении наших жителей со стороны украинских неонацистов, будут зафиксированы", - сказал Ганчев. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

харьковская область

россия

украина

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Кирилл Волков

в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, украина, вооруженные силы украины