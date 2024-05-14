https://ria.ru/20240514/vsu-1945831955.html

ВСУ признали потерю позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области

ВСУ признали потерю позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024

ВСУ признали потерю позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области

Генштаб ВСУ сообщил во вторник в Telegram-канале, что украинские военные отошли со своих позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:30

2024-05-14T12:30

2024-05-14T12:30

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Генштаб ВСУ сообщил во вторник в Telegram-канале, что украинские военные отошли со своих позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области. "В результате интенсивного огневого влияния противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов (корректируемых авиабомб - ред.) по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении ведомства. В генштабе ВСУ уверяют, что ситуация в районе приграничного города Волчанска в Харьковской области контролируемая, а в Черниговской и Сумской областях изменений в состоянии и положении подразделений ВСУ не произошло. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, украина