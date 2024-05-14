ВСУ признали потерю позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области
Генштаб ВСУ: украинские военные покинули позиции в селе Лукьянцы под Харьковом
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Генштаб ВСУ сообщил во вторник в Telegram-канале, что украинские военные отошли со своих позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области.
"В результате интенсивного огневого влияния противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов (корректируемых авиабомб - ред.) по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении ведомства. В генштабе ВСУ уверяют, что ситуация в районе приграничного города Волчанска в Харьковской области контролируемая, а в Черниговской и Сумской областях изменений в состоянии и положении подразделений ВСУ не произошло.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.