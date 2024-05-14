https://ria.ru/20240514/vstrecha-1946007102.html

Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства

Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства - РИА Новости, 14.05.2024

Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:42

2024-05-14T21:42

2024-05-14T21:42

россия

владимир путин

политика

дмитрий песков

назначение нового состава правительства россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945693296_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_e08698a8befa8bf5658ce4b2bafbcced.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Ждем такую встречу", - сказал он.Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика, дмитрий песков, назначение нового состава правительства россии