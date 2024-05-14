https://ria.ru/20240514/vstrecha-1946007102.html
Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства
Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства - РИА Новости, 14.05.2024
Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:42
2024-05-14T21:42
2024-05-14T21:42
россия
владимир путин
политика
дмитрий песков
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Ждем такую встречу", - сказал он.Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, дмитрий песков, назначение нового состава правительства россии
Россия, Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков, Назначение нового состава правительства России
Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства
Кремль: Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства