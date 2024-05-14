https://ria.ru/20240514/volodin-1945939084.html

Володин пожелал утвержденным министрам удачи

Володин пожелал утвержденным министрам удачи - РИА Новости, 14.05.2024

Володин пожелал утвержденным министрам удачи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал удачи утвержденным министрам и отметил, что от этого зависит многое в жизни россиян. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:04

2024-05-14T17:04

2024-05-14T17:11

госдума рф

россия

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал удачи утвержденным министрам и отметил, что от этого зависит многое в жизни россиян.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуры на должности министров."Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим наших коллег, утвержденных в должности, пожелаем им удачи. От этого многое зависит в жизни наших граждан. Насколько они эффективно будут решать вопросы, порученные президентом, правительством, исполняя законы Государственной думы", - сказал Володин.

https://ria.ru/20240514/pravitelstvo-1945828908.html

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Варвара Скокшина

госдума рф, россия, вячеслав володин, политика