https://ria.ru/20240514/volodin-1945939084.html
Володин пожелал утвержденным министрам удачи
Володин пожелал утвержденным министрам удачи - РИА Новости, 14.05.2024
Володин пожелал утвержденным министрам удачи
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал удачи утвержденным министрам и отметил, что от этого зависит многое в жизни россиян. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:04
2024-05-14T17:04
2024-05-14T17:11
госдума рф
россия
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал удачи утвержденным министрам и отметил, что от этого зависит многое в жизни россиян.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуры на должности министров."Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим наших коллег, утвержденных в должности, пожелаем им удачи. От этого многое зависит в жизни наших граждан. Насколько они эффективно будут решать вопросы, порученные президентом, правительством, исполняя законы Государственной думы", - сказал Володин.
https://ria.ru/20240514/pravitelstvo-1945828908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, вячеслав володин, политика
Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин, Политика
Володин пожелал утвержденным министрам удачи
Володин пожелал утвержденным Госдумой министрам удачи
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал удачи утвержденным министрам и отметил, что от этого зависит многое в жизни россиян.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин
внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуры на должности министров.
"Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим наших коллег, утвержденных в должности, пожелаем им удачи. От этого многое зависит в жизни наших граждан. Насколько они эффективно будут решать вопросы, порученные президентом, правительством, исполняя законы Государственной думы", - сказал Володин.