https://ria.ru/20240514/volodin-1945876373.html
Володин раскритиковал предложение Мурашко заменить врачей в больницах на ИИ
Володин раскритиковал предложение Мурашко заменить врачей в больницах на ИИ - РИА Новости, 14.05.2024
Володин раскритиковал предложение Мурашко заменить врачей в больницах на ИИ
Председатель ГД Вячеслав Володин считает проблему нехватки кадров в медицине важнее развития искусственного интеллекта в этой области, в связи с чем он... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:31
2024-05-14T14:31
2024-05-14T14:31
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин считает проблему нехватки кадров в медицине важнее развития искусственного интеллекта в этой области, в связи с чем он раскритиковал позицию кандидата на пост главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. "Вы (Мурашко) сейчас так подробно и воодушевленно рассказывали про искусственный интеллект. Никакой искусственный интеллект не заменит врача... Было бы лучше, если бы мы здесь обсудили вопросы дефицита кадров, а вы предлагаете нам там, где дефицит кадров, заменить, это всё искусственным интеллектом. А то вы нам начали рассказывать в отношении цифровизации. Это тема (и.о. главы Минцифры Максута) Шадаева, оставьте ему ее. Давайте вот лучше найдем врачей в больнице", - сказал Володин. Он отметил, что в сельских районах, в ЦРБ до 80% дефицит кадров. Также существует нехватка педиатров и узких специалистов. По мнению Володина, искусственный интеллект, движущийся вперед, должен быть "вместе с врачом". "Ваша главная задача, чтобы врач был, при этом качественно получив знание, а не так, чтоб открывали факультеты в райцентрах, где в больницах некому работать, а там стали готовить врачей, и на лечфаках, и на фарм, и на педфаке. Вот у нас министр высшей школы здесь присутствует, дойдём до его кандидатуры, более подробно обсудим", - сказал Володин, обращаясь к Мурашко. Спикер ГД добавил, что цифровые технологии должны быть самыми лучшими, но "не надо, чтобы они наносили вред". "Люди очень настороженно к этому подходят. Где диагноз, конечно, там можно много примеров аккумулировать. И в итоге, опираясь на это, принять правильное решение. Но врача не заменит робот. Поэтому коллеги, давайте, понимая ответственность, со своей стороны по-другому начнем работать", - сказал Володин.
https://ria.ru/20240205/vrachi-1925418948.html
https://ria.ru/20240512/volodin-1945359454.html
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общество, россия, вячеслав володин, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Володин раскритиковал предложение Мурашко заменить врачей в больницах на ИИ
Володин назвал проблему нехватки кадров в медицине важнее развития ИИ
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин считает проблему нехватки кадров в медицине важнее развития искусственного интеллекта в этой области, в связи с чем он раскритиковал позицию кандидата на пост главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
«
"Вы (Мурашко) сейчас так подробно и воодушевленно рассказывали про искусственный интеллект. Никакой искусственный интеллект не заменит врача... Было бы лучше, если бы мы здесь обсудили вопросы дефицита кадров, а вы предлагаете нам там, где дефицит кадров, заменить, это всё искусственным интеллектом. А то вы нам начали рассказывать в отношении цифровизации. Это тема (и.о. главы Минцифры Максута) Шадаева, оставьте ему ее. Давайте вот лучше найдем врачей в больнице", - сказал Володин.
Он отметил, что в сельских районах, в ЦРБ до 80% дефицит кадров. Также существует нехватка педиатров и узких специалистов. По мнению Володина, искусственный интеллект, движущийся вперед, должен быть "вместе с врачом".
"Ваша главная задача, чтобы врач был, при этом качественно получив знание, а не так, чтоб открывали факультеты в райцентрах, где в больницах некому работать, а там стали готовить врачей, и на лечфаках, и на фарм, и на педфаке. Вот у нас министр высшей школы здесь присутствует, дойдём до его кандидатуры, более подробно обсудим", - сказал Володин, обращаясь к Мурашко.
Спикер ГД добавил, что цифровые технологии должны быть самыми лучшими, но "не надо, чтобы они наносили вред".
"Люди очень настороженно к этому подходят. Где диагноз, конечно, там можно много примеров аккумулировать. И в итоге, опираясь на это, принять правильное решение. Но врача не заменит робот. Поэтому коллеги, давайте, понимая ответственность, со своей стороны по-другому начнем работать", - сказал Володин.