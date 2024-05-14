https://ria.ru/20240514/vampire-1945766957.html

В Белгородской области за ночь уничтожили 25 снарядов Vampire

В Белгородской области за ночь уничтожили 25 снарядов Vampire - РИА Новости, 14.05.2024

В Белгородской области за ночь уничтожили 25 снарядов Vampire

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T07:07

2024-05-14T07:07

2024-05-14T07:22

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО 25 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html

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белгородская область, россия, украина