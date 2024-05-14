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Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России - РИА Новости, 14.05.2024
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02:03 14.05.2024 (обновлено: 02:38 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/uran-1945754903.html
Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России
Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России - РИА Новости, 14.05.2024
Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России
Президент США Джо Байден подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете импорта урана из России, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T02:03
2024-05-14T02:38
россия
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете импорта урана из России, сообщили в Белом доме.&quot;В понедельник, 13 мая 2024 года, президент подписал закон H.R. 1042 &quot;Акт о запрете импорта российского урана&quot;, который запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием&quot;, — говорится в распространенном заявлении.Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России. Документ, одобренный в декабре палатой представителей США, после этого был отправлен на подпись Байдену. Закон вступит в силу через 90 дней после его принятия. Он предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных там предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года. Вместе с тем документ разрешает министру энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США. Кроме того, имеется возможность представлять до 2027 года исключения из запрета, в том числе если такой шаг отвечает "национальным интересам" США.При этом крупнейшая в Штатах компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже предупредила, что после введения запрета обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения, чтобы продолжить поставки урана своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли.Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает его иностранным поставщиком номер один для Штатов.Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" в свою очередь неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. Политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу ядерно-топливного рынка, указывала госкорпорация.
https://ria.ru/20240508/uran-1944667848.html
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россия, сша, джо байден
Россия, США, Джо Байден
Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России

Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете на ввоз в США урана из РФ

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете импорта урана из России, сообщили в Белом доме.
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"В понедельник, 13 мая 2024 года, президент подписал закон H.R. 1042 "Акт о запрете импорта российского урана", который запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием", — говорится в распространенном заявлении.

Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России. Документ, одобренный в декабре палатой представителей США, после этого был отправлен на подпись Байдену.
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Закон вступит в силу через 90 дней после его принятия. Он предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных там предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года.
Вместе с тем документ разрешает министру энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США. Кроме того, имеется возможность представлять до 2027 года исключения из запрета, в том числе если такой шаг отвечает "национальным интересам" США.
При этом крупнейшая в Штатах компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже предупредила, что после введения запрета обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения, чтобы продолжить поставки урана своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли.
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Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает его иностранным поставщиком номер один для Штатов.
Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" в свою очередь неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. Политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу ядерно-топливного рынка, указывала госкорпорация.
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