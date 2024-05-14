Буданов* поспешил. В Киеве раскрыли, как Россия "удивила" главу ГУР Украины
Бондаренко: Буданов поспешил, когда сказал, что наступление РФ иссякнет
© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* поспешил с выводами, когда пару месяцев назад заявлял, что российское наступление иссякнет весной. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka сказал киевский политолог Константин Бондаренко.
Ведущий передачи Эдуард Глеза во время интервью с экспертом отметил, что начальник украинской разведки прогнозировал спад российского наступления несколько месяцев назад, а теперь он называет ситуацию критической для ВСУ.
"Дело в том, что Буданов* действительно иногда делает скоропалительные заявления. Я думаю, что человек на его посту не должен был делать такие бравурные заявления. Это не первое утверждение, которое не подкрепляется какими-то реальными делами", — отметил Бондаренко.
Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины сообщил The New York Times, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. По его словам, он использовал все резервы, которые были в запасе, больше никого не осталось. Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах, уточнил Буданов*.
*Внесен в список террористов и экстремистов