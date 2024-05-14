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Буданов* поспешил. В Киеве раскрыли, как Россия "удивила" главу ГУР Украины - РИА Новости, 14.05.2024
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23:15 14.05.2024 (обновлено: 23:17 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1946019034.html
Буданов* поспешил. В Киеве раскрыли, как Россия "удивила" главу ГУР Украины
Буданов* поспешил. В Киеве раскрыли, как Россия "удивила" главу ГУР Украины - РИА Новости, 14.05.2024
Буданов* поспешил. В Киеве раскрыли, как Россия "удивила" главу ГУР Украины
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* поспешил с выводами, когда пару месяцев назад заявлял, что российское наступление иссякнет весной. Об этом в эфире... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:15
2024-05-14T23:17
в мире
украина
киев
харьковская область
константин бондаренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* поспешил с выводами, когда пару месяцев назад заявлял, что российское наступление иссякнет весной. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka сказал киевский политолог Константин Бондаренко.Ведущий передачи Эдуард Глеза во время интервью с экспертом отметил, что начальник украинской разведки прогнозировал спад российского наступления несколько месяцев назад, а теперь он называет ситуацию критической для ВСУ."Дело в том, что Буданов* действительно иногда делает скоропалительные заявления. Я думаю, что человек на его посту не должен был делать такие бравурные заявления. Это не первое утверждение, которое не подкрепляется какими-то реальными делами", — отметил Бондаренко.Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины сообщил The New York Times, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. По его словам, он использовал все резервы, которые были в запасе, больше никого не осталось. Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах, уточнил Буданов*.*Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240514/ostin-1946003918.html
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в мире, украина, киев, харьковская область, константин бондаренко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Харьковская область, Константин Бондаренко, Вооруженные силы Украины
Буданов* поспешил. В Киеве раскрыли, как Россия "удивила" главу ГУР Украины

Бондаренко: Буданов поспешил, когда сказал, что наступление РФ иссякнет

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* поспешил с выводами, когда пару месяцев назад заявлял, что российское наступление иссякнет весной. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka сказал киевский политолог Константин Бондаренко.
Ведущий передачи Эдуард Глеза во время интервью с экспертом отметил, что начальник украинской разведки прогнозировал спад российского наступления несколько месяцев назад, а теперь он называет ситуацию критической для ВСУ.
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"Дело в том, что Буданов* действительно иногда делает скоропалительные заявления. Я думаю, что человек на его посту не должен был делать такие бравурные заявления. Это не первое утверждение, которое не подкрепляется какими-то реальными делами", — отметил Бондаренко.
Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины сообщил The New York Times, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. По его словам, он использовал все резервы, которые были в запасе, больше никого не осталось. Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах, уточнил Буданов*.
*Внесен в список террористов и экстремистов
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В миреУкраинаКиевХарьковская областьКонстантин БондаренкоВооруженные силы Украины
 
 
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