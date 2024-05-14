https://ria.ru/20240514/ukraina-1946019034.html

Буданов* поспешил. В Киеве раскрыли, как Россия "удивила" главу ГУР Украины

Буданов* поспешил. В Киеве раскрыли, как Россия "удивила" главу ГУР Украины - РИА Новости, 14.05.2024

Буданов* поспешил. В Киеве раскрыли, как Россия "удивила" главу ГУР Украины

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* поспешил с выводами, когда пару месяцев назад заявлял, что российское наступление иссякнет весной. Об этом в эфире... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T23:15

2024-05-14T23:15

2024-05-14T23:17

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* поспешил с выводами, когда пару месяцев назад заявлял, что российское наступление иссякнет весной. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka сказал киевский политолог Константин Бондаренко.Ведущий передачи Эдуард Глеза во время интервью с экспертом отметил, что начальник украинской разведки прогнозировал спад российского наступления несколько месяцев назад, а теперь он называет ситуацию критической для ВСУ."Дело в том, что Буданов* действительно иногда делает скоропалительные заявления. Я думаю, что человек на его посту не должен был делать такие бравурные заявления. Это не первое утверждение, которое не подкрепляется какими-то реальными делами", — отметил Бондаренко.Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины сообщил The New York Times, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. По его словам, он использовал все резервы, которые были в запасе, больше никого не осталось. Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах, уточнил Буданов*.*Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240514/ostin-1946003918.html

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в мире, украина, киев, харьковская область, константин бондаренко, вооруженные силы украины