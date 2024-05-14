https://ria.ru/20240514/ukraina-1945989808.html

В Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

В Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку - РИА Новости, 14.05.2024

В Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в связи с продвижением РФ в Харьковской области должны начаться отставки, первым... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:54

2024-05-14T19:54

2024-05-14T19:54

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

алексей гончаренко

рустем умеров

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в связи с продвижением РФ в Харьковской области должны начаться отставки, первым должен уйти министр обороны Украины Рустем Умеров. Ранее Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "Ложь - худшее, что может быть в нынешнем этапе войны. Я вижу этих блогеров и всех остальных, которые начали рассказывать о том, какие там сооружения защитные и как там все классно в Харьковской области. И вся эта… сидит по киевским и львовским ресторанам, а не пишет это с этих самых сооружений под Волчанском", - написал Гончаренко. По его словам, Украина сейчас в очень критической ситуации. Он задается вопросом, где в это время находится министр обороны, Рада. "Я думаю, что после событий в Харьковской области у нас должны быть отставки. Первым должен пойти Рустем Умеров. Вообще нужно сесть и написать самому заявление на увольнение. Не справился. Провалился. Далее мы должны серьезно обсудить (главкома ВСУ Александра – ред.) Сырского", - отметил Гончаренко. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. По информации главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, российские военные контролируют западную и северную части города Волчанска, украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление, при этом испытывают панику.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945963634.html

https://ria.ru/20240514/oborona-1945854256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, украина, алексей гончаренко, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире