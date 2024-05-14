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Выборы на Украине состоятся, когда позволят условия, заявил Блинкен - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 14.05.2024 (обновлено: 19:59 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945985089.html
Выборы на Украине состоятся, когда позволят условия, заявил Блинкен
Выборы на Украине состоятся, когда позволят условия, заявил Блинкен - РИА Новости, 14.05.2024
Выборы на Украине состоятся, когда позволят условия, заявил Блинкен
Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:24
2024-05-14T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен.Как заявил Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве, "все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют". Госсекретарь добавил, что Вашингтон работает с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры. Мероприятие транслировал госдеп.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.В 2023 году должны были состояться выборы депутатов Верховной рады, их перенесли на неопределенный срок.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945679754.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Энтони Блинкен
Выборы на Украине состоятся, когда позволят условия, заявил Блинкен

Блинкен: выборы на Украине состоятся, когда жители сочтут, что условия позволяют

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен.
Как заявил Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве, "все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют". Госсекретарь добавил, что Вашингтон работает с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры. Мероприятие транслировал госдеп.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
В 2023 году должны были состояться выборы депутатов Верховной рады, их перенесли на неопределенный срок.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЭнтони Блинкен
 
 
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