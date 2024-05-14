Выборы на Украине состоятся, когда позволят условия, заявил Блинкен
Блинкен: выборы на Украине состоятся, когда жители сочтут, что условия позволяют
© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен.
Как заявил Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве, "все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют". Госсекретарь добавил, что Вашингтон работает с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры. Мероприятие транслировал госдеп.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
В 2023 году должны были состояться выборы депутатов Верховной рады, их перенесли на неопределенный срок.