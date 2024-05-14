https://ria.ru/20240514/ukraina-1945984427.html

На Украину скоро поступит дополнительная помощь США, пообещал Блинкен

На Украину скоро поступит дополнительная помощь США, пообещал Блинкен - РИА Новости, 14.05.2024

На Украину скоро поступит дополнительная помощь США, пообещал Блинкен

Дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:19

2024-05-14T19:19

2024-05-14T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945987487_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_fce34106a70cfdb647bbf52e6184bd2c.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев. "Гораздо больше будет доставлено на поле боя в ближайшие дни", - заявил Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве. Трансляцию мероприятия вел госдеп. Как заявил Блинкен, отправка новой помощи Киеву началась после одобрения конгрессом запроса Белого дома. Также он отметил, что США работают с партнерами над предоставлением Украине дополнительных систем ПВО. "Мы безустанно работаем с партнерами для дополнительного обеспечения Украины системами ПВО. Сделать это нужно быстро", - заявил Блинкен.Как сообщал Белый дом, США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Новые партии оружия Киев будет получать от США еженедельно, отмечали в администрации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, энтони блинкен