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На Украину скоро поступит дополнительная помощь США, пообещал Блинкен - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 14.05.2024 (обновлено: 19:45 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945984427.html
На Украину скоро поступит дополнительная помощь США, пообещал Блинкен
На Украину скоро поступит дополнительная помощь США, пообещал Блинкен - РИА Новости, 14.05.2024
На Украину скоро поступит дополнительная помощь США, пообещал Блинкен
Дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:19
2024-05-14T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев. "Гораздо больше будет доставлено на поле боя в ближайшие дни", - заявил Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве. Трансляцию мероприятия вел госдеп. Как заявил Блинкен, отправка новой помощи Киеву началась после одобрения конгрессом запроса Белого дома. Также он отметил, что США работают с партнерами над предоставлением Украине дополнительных систем ПВО. "Мы безустанно работаем с партнерами для дополнительного обеспечения Украины системами ПВО. Сделать это нужно быстро", - заявил Блинкен.Как сообщал Белый дом, США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Новые партии оружия Киев будет получать от США еженедельно, отмечали в администрации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Энтони Блинкен
На Украину скоро поступит дополнительная помощь США, пообещал Блинкен

Блинкен: дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни,

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев.
"Гораздо больше будет доставлено на поле боя в ближайшие дни", - заявил Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве. Трансляцию мероприятия вел госдеп. Как заявил Блинкен, отправка новой помощи Киеву началась после одобрения конгрессом запроса Белого дома.
Также он отметил, что США работают с партнерами над предоставлением Украине дополнительных систем ПВО. "Мы безустанно работаем с партнерами для дополнительного обеспечения Украины системами ПВО. Сделать это нужно быстро", - заявил Блинкен.
Как сообщал Белый дом, США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Новые партии оружия Киев будет получать от США еженедельно, отмечали в администрации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЭнтони Блинкен
 
 
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