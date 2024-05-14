https://ria.ru/20240514/ukraina-1945983025.html

США приближают Украину к НАТО, заявил Блинкен

США приближают Украину к НАТО, заявил Блинкен - РИА Новости, 14.05.2024

США приближают Украину к НАТО, заявил Блинкен

США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс, заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:08

2024-05-14T19:08

2024-05-14T19:17

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

нато

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс, заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен."Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в (альянс)", - сказал он в ходе публичного выступления в местном университете.Блинкен добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей "быстро" вступить в альянс, когда страна будет отвечать критериям членства.

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, нато, энтони блинкен