https://ria.ru/20240514/ukraina-1945983025.html
США приближают Украину к НАТО, заявил Блинкен
США приближают Украину к НАТО, заявил Блинкен - РИА Новости, 14.05.2024
США приближают Украину к НАТО, заявил Блинкен
США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс, заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:08
2024-05-14T19:08
2024-05-14T19:17
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс, заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен."Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в (альянс)", - сказал он в ходе публичного выступления в местном университете.Блинкен добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей "быстро" вступить в альянс, когда страна будет отвечать критериям членства.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, нато, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, Энтони Блинкен
США приближают Украину к НАТО, заявил Блинкен
Блинкен: США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс