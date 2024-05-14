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США приближают Украину к НАТО, заявил Блинкен - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 14.05.2024 (обновлено: 19:17 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945983025.html
США приближают Украину к НАТО, заявил Блинкен
США приближают Украину к НАТО, заявил Блинкен - РИА Новости, 14.05.2024
США приближают Украину к НАТО, заявил Блинкен
США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс, заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:08
2024-05-14T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс, заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен."Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в (альянс)", - сказал он в ходе публичного выступления в местном университете.Блинкен добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей "быстро" вступить в альянс, когда страна будет отвечать критериям членства.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
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в мире, сша, украина, нато, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, Энтони Блинкен
США приближают Украину к НАТО, заявил Блинкен

Блинкен: США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс, заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в (альянс)", - сказал он в ходе публичного выступления в местном университете.
Блинкен добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей "быстро" вступить в альянс, когда страна будет отвечать критериям членства.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием Совета НАТО — Украина - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
НАТО готовится принять Украину по частям
9 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТОЭнтони Блинкен
 
 
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