"Вы все цыгане". В Киеве сделали неожиданное заявление об украинцах
Бывший советник главы МВД Украины назвал соотечественников-уклонистов цыганами
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Уклонисты не могут считать себя украинцами, заявил бывший советник главы МВД республики Виктор Андрусив. Его цитирует газета "Страна.ua".
"Если ты уклонист, сознательно убежал, то ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь. Когда кто-то начинает думать, что уклонисты, которые сбежали за границу, такие счастливые. Счастливы в чем? Что они будут жить в каких-то контейнерах всю жизнь там?" — возмутился экс-чиновник.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Весной 2024-го условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу и осуществляют противоправные действия. Нередко киевские чиновники избивают людей или похищают их, чтобы выполнить мобилизационный план.