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Макрон анонсировал поставки оружия Украине в ближайшие дни - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945946218.html
Макрон анонсировал поставки оружия Украине в ближайшие дни
Макрон анонсировал поставки оружия Украине в ближайшие дни - РИА Новости, 14.05.2024
Макрон анонсировал поставки оружия Украине в ближайшие дни
Франция в ближайшие дни и недели осуществит ряд поставок вооружений Киеву, о чем президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в телефонном разговоре с... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:28
2024-05-14T17:28
в мире
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ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Франция в ближайшие дни и недели осуществит ряд поставок вооружений Киеву, о чем президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. "Президент республики подтвердил решимость Франции совместно с ее партнерами оказывать всю необходимую помощь Украине в долгосрочной перспективе, чтобы добиться поражения России. Он также в деталях рассказал о военных поставках для поддержки Украины, которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели", - говорится в коммюнике на сайте Елисейского дворца. Макрон также подчеркнул "заинтересованность в олимпийском перемирии, с тем чтобы были предприняты все полезные дипломатические инициативы, чтобы начать переговоры в рамках соблюдения международного права и законных иниересов Украины", говорится в тексте реализа. Ранее Макрон заявлял, что Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240511/makron-1945246308.html
https://ria.ru/20240512/pushkov-1945329570.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Макрон анонсировал поставки оружия Украине в ближайшие дни

Макрон подтвердил Зеленскому намерение Франции оказать военную помощь Украине

© AP Photo / Sarah MeyssonnierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Франция в ближайшие дни и недели осуществит ряд поставок вооружений Киеву, о чем президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.
"Президент республики подтвердил решимость Франции совместно с ее партнерами оказывать всю необходимую помощь Украине в долгосрочной перспективе, чтобы добиться поражения России. Он также в деталях рассказал о военных поставках для поддержки Украины, которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели", - говорится в коммюнике на сайте Елисейского дворца.
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Макрон также подчеркнул "заинтересованность в олимпийском перемирии, с тем чтобы были предприняты все полезные дипломатические инициативы, чтобы начать переговоры в рамках соблюдения международного права и законных иниересов Украины", говорится в тексте реализа.
Ранее Макрон заявлял, что Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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