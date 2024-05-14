Макрон анонсировал поставки оружия Украине в ближайшие дни
Макрон подтвердил Зеленскому намерение Франции оказать военную помощь Украине
© AP Photo / Sarah MeyssonnierЭммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Франция в ближайшие дни и недели осуществит ряд поставок вооружений Киеву, о чем президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.
"Президент республики подтвердил решимость Франции совместно с ее партнерами оказывать всю необходимую помощь Украине в долгосрочной перспективе, чтобы добиться поражения России. Он также в деталях рассказал о военных поставках для поддержки Украины, которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели", - говорится в коммюнике на сайте Елисейского дворца.
Макрон также подчеркнул "заинтересованность в олимпийском перемирии, с тем чтобы были предприняты все полезные дипломатические инициативы, чтобы начать переговоры в рамках соблюдения международного права и законных иниересов Украины", говорится в тексте реализа.
Ранее Макрон заявлял, что Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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