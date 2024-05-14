Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием
Шаппс признал, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Британия разрешила ВСУ атаковать Крым своим оружием, заявил глава Минобороны королевства Грант Шаппс, его выступление транслировал телеканал Sky News.
"Мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины", — сказал он на конференции в Лондоне.
По его словам, Британия будет разрешать использовать свое оружие в других странах "в соответствии с международным гуманитарным правом".
В последнее время ВСУ активно применяют для ударов по российским регионам дальнобойное оружие, переданное Лондоном. Так, по данным источника РИА Новости, в середине апреля противник обстрелял машиностроительный завод в Луганске ракетами Storm Shadow, пострадали девять человек.
О перехвате этого типа вооружений регулярно отчитываются в Минобороны. Накануне, по данным ведомства, военные сбили четыре ракеты Storm Shadow над Крымом.
С одобрением украинских ударов по России британским вооружением выступил в начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. На Смоленской площади предупредили, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника королевства на территории Украины и за ее пределами.
В прошлый понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
Вовлеченность Британии в конфликт
После начала спецоперации Лондон активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Британия помогала Киеву составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.
Кроме того, по данным The Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с военными планами, в частности он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.