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Американский полковник заявил, что США поставляют Украине устаревшие ракеты - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 14.05.2024 (обновлено: 14:18 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945871407.html
Американский полковник заявил, что США поставляют Украине устаревшие ракеты
Американский полковник заявил, что США поставляют Украине устаревшие ракеты - РИА Новости, 14.05.2024
Американский полковник заявил, что США поставляют Украине устаревшие ракеты
Полковник армии США в отставке, сенатор штата Небраска Том Брюэр заявил агентству Укринформ, что США поставляют украинской армии ракеты, которые стоило... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:16
2024-05-14T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Полковник армии США в отставке, сенатор штата Небраска Том Брюэр заявил агентству Укринформ, что США поставляют украинской армии ракеты, которые стоило отправить на металлолом. "Мы должны максимально увеличить темпы производства HIMARS и ATACMS. К этому моменту единственное, что мы вам давали, это устаревшие ракеты. Иначе их бы разрезали на металлолом, такие они старые", - приводит слова Брюэра агентство.Он также выразил мнение, что ВСУ могут использовать предоставленное Западом оружие "где угодно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240514/oborona-1945854256.html
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в мире, россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Американский полковник заявил, что США поставляют Украине устаревшие ракеты

Сенатор Брюэр: США поставляют ВСУ ракеты, которые стоило отправить на металлолом

© AP Photo / Alex BrandonВоеннослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Полковник армии США в отставке, сенатор штата Небраска Том Брюэр заявил агентству Укринформ, что США поставляют украинской армии ракеты, которые стоило отправить на металлолом.
"Мы должны максимально увеличить темпы производства HIMARS и ATACMS. К этому моменту единственное, что мы вам давали, это устаревшие ракеты. Иначе их бы разрезали на металлолом, такие они старые", - приводит слова Брюэра агентство.
Он также выразил мнение, что ВСУ могут использовать предоставленное Западом оружие "где угодно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
"Где оборона?": американский офицер высказался о фиаско ВСУ под Харьковом
Вчера, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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