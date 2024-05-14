https://ria.ru/20240514/ukraina-1945871407.html

Американский полковник заявил, что США поставляют Украине устаревшие ракеты

Американский полковник заявил, что США поставляют Украине устаревшие ракеты - РИА Новости, 14.05.2024

Американский полковник заявил, что США поставляют Украине устаревшие ракеты

Полковник армии США в отставке, сенатор штата Небраска Том Брюэр заявил агентству Укринформ, что США поставляют украинской армии ракеты, которые стоило... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:16

2024-05-14T14:16

2024-05-14T14:18

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Полковник армии США в отставке, сенатор штата Небраска Том Брюэр заявил агентству Укринформ, что США поставляют украинской армии ракеты, которые стоило отправить на металлолом. "Мы должны максимально увеличить темпы производства HIMARS и ATACMS. К этому моменту единственное, что мы вам давали, это устаревшие ракеты. Иначе их бы разрезали на металлолом, такие они старые", - приводит слова Брюэра агентство.Он также выразил мнение, что ВСУ могут использовать предоставленное Западом оружие "где угодно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240514/oborona-1945854256.html

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в мире, россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины