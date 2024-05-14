https://ria.ru/20240514/ukraina-1945870190.html

Экс-посол Украины в США призвал Киев выйти из Оттавской конвенции

Экс-посол Украины в США призвал Киев выйти из Оттавской конвенции - РИА Новости, 14.05.2024

Экс-посол Украины в США призвал Киев выйти из Оттавской конвенции

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что украинским властям следует принять решение о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает применение,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:12

2024-05-14T14:12

2024-05-14T14:12

в мире

украина

сша

россия

валерий чалый

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что украинским властям следует принять решение о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин, чтобы в перспективе защитить границы страны. "Российское продвижение через границу в харьковском направлении, а может потенциально быть и сумское или киевское, ставит совсем в другом ракурсе участие Украины в Оттавской "Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении". Украина должна начать серьезное обсуждение как на уровне Совета нацбезопасности и обороны страны с участием владимира Зеленского, так и со своими партнерами по вопросу потенциального выхода из настоящей конвенции", - написал Чалый для украинского сайта Еspreso.tv. Он подчеркнул, что данную конвенцию не ратифицировали Россия, США и Китай. Он подчеркнул, что несмотря на то, выход из конвенции вступает в силу только после окончания этого вооруженного конфликта, властям необходимо думать на перспективу. В частности, речь идет о защите украинско-российской границы. "Единственная альтернатива - массированное предоставление Украине средств, которые могли бы заменить противопехотные мины для обороны Украины, в частности границ", - резюмировал бывший посол. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

https://ria.ru/20230717/naemniki-1884684116.html

https://ria.ru/20231120/narushenie-1910657720.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, валерий чалый