https://ria.ru/20240514/ukraina-1945870190.html
Экс-посол Украины в США призвал Киев выйти из Оттавской конвенции
Экс-посол Украины в США призвал Киев выйти из Оттавской конвенции - РИА Новости, 14.05.2024
Экс-посол Украины в США призвал Киев выйти из Оттавской конвенции
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что украинским властям следует принять решение о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает применение,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:12
2024-05-14T14:12
2024-05-14T14:12
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что украинским властям следует принять решение о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин, чтобы в перспективе защитить границы страны. "Российское продвижение через границу в харьковском направлении, а может потенциально быть и сумское или киевское, ставит совсем в другом ракурсе участие Украины в Оттавской "Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении". Украина должна начать серьезное обсуждение как на уровне Совета нацбезопасности и обороны страны с участием владимира Зеленского, так и со своими партнерами по вопросу потенциального выхода из настоящей конвенции", - написал Чалый для украинского сайта Еspreso.tv. Он подчеркнул, что данную конвенцию не ратифицировали Россия, США и Китай. Он подчеркнул, что несмотря на то, выход из конвенции вступает в силу только после окончания этого вооруженного конфликта, властям необходимо думать на перспективу. В частности, речь идет о защите украинско-российской границы. "Единственная альтернатива - массированное предоставление Украине средств, которые могли бы заменить противопехотные мины для обороны Украины, в частности границ", - резюмировал бывший посол. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
https://ria.ru/20230717/naemniki-1884684116.html
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РИА Новости
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в мире, украина, сша, россия, валерий чалый
В мире, Украина, США, Россия, Валерий Чалый
Экс-посол Украины в США призвал Киев выйти из Оттавской конвенции
Экс-посол Украины в США призвал Киев отказаться от запрета противопехотных мин
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что украинским властям следует принять решение о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин, чтобы в перспективе защитить границы страны.
"Российское продвижение через границу в харьковском направлении, а может потенциально быть и сумское или киевское, ставит совсем в другом ракурсе участие Украины в Оттавской "Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении". Украина должна начать серьезное обсуждение как на уровне Совета нацбезопасности и обороны страны с участием владимира Зеленского, так и со своими партнерами по вопросу потенциального выхода из настоящей конвенции", - написал Чалый для украинского сайта Еspreso.tv.
Он подчеркнул, что данную конвенцию не ратифицировали Россия
, США и Китай
. Он подчеркнул, что несмотря на то, выход из конвенции вступает в силу только после окончания этого вооруженного конфликта, властям необходимо думать на перспективу. В частности, речь идет о защите украинско-российской границы.
"Единственная альтернатива - массированное предоставление Украине средств, которые могли бы заменить противопехотные мины для обороны Украины, в частности границ", - резюмировал бывший посол.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.