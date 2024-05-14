Страны НАТО ведут прокси-войну с Россией на Украине, заявил Гатилов
Гатилов: страны НАТО массово вооружают и финансируют Украину против России
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости. Страны НАТО ведут прокси-войну с Россией на Украине, массово вооружая и финансируя киевский режим, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению.
"Показательно поведение стран Запада с момента начала спецоперации. Вместо того, чтобы работать над мирным урегулированием и изыскивать пути воссоздания архитектуры европейской безопасности, страны НАТО упорно ведут "прокси-войну" с нашим государством, предоставляя в распоряжение коррумпированного киевского режима вооружение и военную технику, а также масштабное финансирование", - сказал он.
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По данным Гатилова, с начала СВО на начало марта 2024 года киевский режим получил от США, а также Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Швеции и проч. 785 танков, 266 реактивных систем залпового огня, 844 артиллерийские системы калибра 155 мм, 93 артиллерийские системы калибра 152 мм, 278 артиллерийских систем калибра 122 мм, 251 зенитно-ракетный комплекс, 30 самолетов и 91 вертолет.
"Стоит ли говорить, что спонсирование киевского режима не только провоцирует его на новые военные преступления и утверждает в осознании собственной безнаказанности, но и ведет к затягиванию и усугублению конфликта. Отсутствие надлежащего контроля за местонахождением вооружений и военной техники приводит к расползанию оружия, его попаданию на "черный рынок" и в другие зоны конфликтов, обостряет террористические угрозы. Наглядным тому примером является кровавый теракт в "Крокурс Сити Холле" 22 марта", - отметил дипломат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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