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В Херсонской области подпольщики уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 14.05.2024 (обновлено: 15:49 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945837402.html
В Херсонской области подпольщики уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА
В Херсонской области подпольщики уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА - РИА Новости, 14.05.2024
В Херсонской области подпольщики уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА
Подпольщики организации сопротивления "Русский Херсон" сообщили, что уничтожили в подконтрольной украинским войскам части Херсонской области группу по... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:56
2024-05-14T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Подпольщики организации сопротивления "Русский Херсон" сообщили, что уничтожили в подконтрольной украинским войскам части Херсонской области группу по управлению беспилотниками. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. "В ряды ВСУ добровольно мобилизовались наши активные сторонники, и их силами была уничтожена группа БПЛА, которая терроризировала мирное население левобережья Херсонской области, убивала мирных жителей и уничтожала гражданскую инфраструктуру, делая жизнь граждан невыносимой", - говорится в Telegram-канале подпольной организации. В подполье пообещали наращивать темпы и силу воздействия на противника, пока не добьются освобождения области.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945772541.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины

В Херсонской области подпольщики уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Подпольщики организации сопротивления "Русский Херсон" сообщили, что уничтожили в подконтрольной украинским войскам части Херсонской области группу по управлению беспилотниками.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ.
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне
Вчера, 08:35
"В ряды ВСУ добровольно мобилизовались наши активные сторонники, и их силами была уничтожена группа БПЛА, которая терроризировала мирное население левобережья Херсонской области, убивала мирных жителей и уничтожала гражданскую инфраструктуру, делая жизнь граждан невыносимой", - говорится в Telegram-канале подпольной организации.
В подполье пообещали наращивать темпы и силу воздействия на противника, пока не добьются освобождения области.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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