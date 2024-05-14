https://ria.ru/20240514/ukraina-1945817640.html

Киев может создавать грязную бомбу, заявил экс-депутат Рады

Киев может создавать грязную бомбу, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 14.05.2024

Киев может создавать грязную бомбу, заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат парламента Украины Андрей Деркач заявил в интервью белорусскому госагентству Белта, что сейчас проверяется информация о работе спецслужб Украины по... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:59

2024-05-14T11:59

2024-05-14T12:19

в мире

киев

украина

андрей деркач

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817198033_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_6ea15724080893425df7056611d85d3c.jpg

МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Экс-депутат парламента Украины Андрей Деркач заявил в интервью белорусскому госагентству Белта, что сейчас проверяется информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы."У нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы. То есть ядерный шантаж для руководителей Украины – это норма, они это делали и перед началом СВО и в период СВО", - сказал Деркач.Он также подчеркнул, что сейчас такая информация проверяется. При этом он задался вопросом, знают ли об этом страны Запада и не участвуют ли сами в этом с целью эскалации.

https://ria.ru/20230910/terrorizm-1895367141.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, андрей деркач