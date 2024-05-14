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Киев может создавать грязную бомбу, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 14.05.2024
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11:59 14.05.2024 (обновлено: 12:19 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945817640.html
Киев может создавать грязную бомбу, заявил экс-депутат Рады
Киев может создавать грязную бомбу, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 14.05.2024
Киев может создавать грязную бомбу, заявил экс-депутат Рады
Экс-депутат парламента Украины Андрей Деркач заявил в интервью белорусскому госагентству Белта, что сейчас проверяется информация о работе спецслужб Украины по... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:59
2024-05-14T12:19
в мире
киев
украина
андрей деркач
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Экс-депутат парламента Украины Андрей Деркач заявил в интервью белорусскому госагентству Белта, что сейчас проверяется информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы."У нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы. То есть ядерный шантаж для руководителей Украины – это норма, они это делали и перед началом СВО и в период СВО", - сказал Деркач.Он также подчеркнул, что сейчас такая информация проверяется. При этом он задался вопросом, знают ли об этом страны Запада и не участвуют ли сами в этом с целью эскалации.
https://ria.ru/20230910/terrorizm-1895367141.html
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в мире, киев, украина, андрей деркач
В мире, Киев, Украина, Андрей Деркач
Киев может создавать грязную бомбу, заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады: информацию о создании на Украине грязной бомбы проверят

CC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel / Народный депутат Андрей ДеркачЭкс-депутат Рады Андрей Деркач
Экс-депутат Рады Андрей Деркач - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel / Народный депутат Андрей Деркач
Экс-депутат Рады Андрей Деркач. Архивное фото
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Экс-депутат парламента Украины Андрей Деркач заявил в интервью белорусскому госагентству Белта, что сейчас проверяется информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы.
"У нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы. То есть ядерный шантаж для руководителей Украины – это норма, они это делали и перед началом СВО и в период СВО", - сказал Деркач.
Он также подчеркнул, что сейчас такая информация проверяется. При этом он задался вопросом, знают ли об этом страны Запада и не участвуют ли сами в этом с целью эскалации.
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