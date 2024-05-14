https://ria.ru/20240514/ukraina-1945803830.html

Украина стягивает новые резервы в Харьковскую область

Украина стягивает новые резервы в Харьковскую область - РИА Новости, 14.05.2024

Украина стягивает новые резервы в Харьковскую область

Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, они не смогут долго сопротивляться, сообщил в эфире... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:24

2024-05-14T11:24

2024-05-14T11:42

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, они не смогут долго сопротивляться, сообщил в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Украинские вооруженные формирования подтягивают новые резервы. Как раз на хорошо укрепленные районы они и рассчитывают, что смогут сдержать это наступление. Там работает сейчас наша авиация, артиллерия. Я думаю, недолго у них получится там сопротивляться", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html

украина

харьковская область

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Варвара Скокшина

украина, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире