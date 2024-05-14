https://ria.ru/20240514/ukraina-1945803830.html
Украина стягивает новые резервы в Харьковскую область
Украина стягивает новые резервы в Харьковскую область - РИА Новости, 14.05.2024
Украина стягивает новые резервы в Харьковскую область
Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, они не смогут долго сопротивляться, сообщил в эфире... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:24
2024-05-14T11:24
2024-05-14T11:42
специальная военная операция на украине
украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, они не смогут долго сопротивляться, сообщил в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Украинские вооруженные формирования подтягивают новые резервы. Как раз на хорошо укрепленные районы они и рассчитывают, что смогут сдержать это наступление. Там работает сейчас наша авиация, артиллерия. Я думаю, недолго у них получится там сопротивляться", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
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Украина стягивает новые резервы в Харьковскую область
Украина стягивает новые резервы на укрепрайоны в Харьковской области