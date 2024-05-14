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Украина стягивает новые резервы в Харьковскую область - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 14.05.2024 (обновлено: 11:42 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945803830.html
Украина стягивает новые резервы в Харьковскую область
Украина стягивает новые резервы в Харьковскую область - РИА Новости, 14.05.2024
Украина стягивает новые резервы в Харьковскую область
Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, они не смогут долго сопротивляться, сообщил в эфире... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:24
2024-05-14T11:42
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, они не смогут долго сопротивляться, сообщил в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Украинские вооруженные формирования подтягивают новые резервы. Как раз на хорошо укрепленные районы они и рассчитывают, что смогут сдержать это наступление. Там работает сейчас наша авиация, артиллерия. Я думаю, недолго у них получится там сопротивляться", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html
украина
харьковская область
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украина, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
Украина стягивает новые резервы в Харьковскую область

Украина стягивает новые резервы на укрепрайоны в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, они не смогут долго сопротивляться, сообщил в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Украинские вооруженные формирования подтягивают новые резервы. Как раз на хорошо укрепленные районы они и рассчитывают, что смогут сдержать это наступление. Там работает сейчас наша авиация, артиллерия. Я думаю, недолго у них получится там сопротивляться", - сказал Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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