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Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 14.05.2024 (обновлено: 11:31 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html
Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной
Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной - РИА Новости, 14.05.2024
Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной
Экс-депутат Рады Андрей Деркач заявил, что Украиной управляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:04
2024-05-14T11:31
украина
специальная военная операция на украине
в мире
андрей ермак
андрей деркач
владимир зеленский
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МИНСК, 14 мая - РИА Новости. Экс-депутат Рады Андрей Деркач заявил, что Украиной управляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб."Мы не можем говорить про политического руководителя Зеленского. Сегодня страной руководит Ермак", - сказал Деркач в интервью госагентству Белта.По его словам, "практически через пять лет, после увольнения друзей Зеленского с должностей, нет людей, которые обязаны ему должностью". "Есть люди, которые обязаны должностью исключительно Ермаку, который контролирует спецслужбы, который контролирует правоохранительные органы... Естественно, какую-то часть информации руководители этих органов Ермаку докладывают, какую-то не докладывают. Но решение принимает не Ермак, а руководители западных спецслужб по проведению тех или иных акций", - отметил Деркач.Ранее украинские СМИ писали, что Ермак может пойти на повышение, ему прочат пост премьера Украины.
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html
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украина, в мире, андрей ермак, андрей деркач, владимир зеленский
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Ермак, Андрей Деркач, Владимир Зеленский
Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной

Экс-депутат Рады: Украиной управляет Ермак по указаниям от западных спецслужб

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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МИНСК, 14 мая - РИА Новости. Экс-депутат Рады Андрей Деркач заявил, что Украиной управляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб.
"Мы не можем говорить про политического руководителя Зеленского. Сегодня страной руководит Ермак", - сказал Деркач в интервью госагентству Белта.
По его словам, "практически через пять лет, после увольнения друзей Зеленского с должностей, нет людей, которые обязаны ему должностью". "Есть люди, которые обязаны должностью исключительно Ермаку, который контролирует спецслужбы, который контролирует правоохранительные органы... Естественно, какую-то часть информации руководители этих органов Ермаку докладывают, какую-то не докладывают. Но решение принимает не Ермак, а руководители западных спецслужб по проведению тех или иных акций", - отметил Деркач.
Ранее украинские СМИ писали, что Ермак может пойти на повышение, ему прочат пост премьера Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреАндрей ЕрмакАндрей ДеркачВладимир Зеленский
 
 
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