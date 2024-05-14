https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html

Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной

Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной - РИА Новости, 14.05.2024

Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной

Экс-депутат Рады Андрей Деркач заявил, что Украиной управляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:04

2024-05-14T11:04

2024-05-14T11:31

украина

специальная военная операция на украине

в мире

андрей ермак

андрей деркач

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c4fbe18b03760a35f8709d083f6ce420.jpg

МИНСК, 14 мая - РИА Новости. Экс-депутат Рады Андрей Деркач заявил, что Украиной управляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб."Мы не можем говорить про политического руководителя Зеленского. Сегодня страной руководит Ермак", - сказал Деркач в интервью госагентству Белта.По его словам, "практически через пять лет, после увольнения друзей Зеленского с должностей, нет людей, которые обязаны ему должностью". "Есть люди, которые обязаны должностью исключительно Ермаку, который контролирует спецслужбы, который контролирует правоохранительные органы... Естественно, какую-то часть информации руководители этих органов Ермаку докладывают, какую-то не докладывают. Но решение принимает не Ермак, а руководители западных спецслужб по проведению тех или иных акций", - отметил Деркач.Ранее украинские СМИ писали, что Ермак может пойти на повышение, ему прочат пост премьера Украины.

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, андрей ермак, андрей деркач, владимир зеленский