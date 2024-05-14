Блинкен заявил, что новый пакет вооружений Украине уже прибывает
Блинкен заявил Зеленскому: новый пакет вооружений прибывает и изменит ситуацию
© AP Photo / Pool/Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
© AP Photo / Pool/Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл с визитом в Киев, заявил Владимиру Зеленскому, что вооружение из недавно одобренного Вашингтоном пакета уже прибывает, ожидается еще больше.
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"Блинкен заявил Зеленскому, что новый пакет вооружений уже прибывает и будет направлено еще больше, "это изменит ситуацию", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
Как отметил госсекретарь, США хотят, чтобы со временем Украина стала самостоятельной "в экономическом, военном, демократическом отношениях".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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