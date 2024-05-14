https://ria.ru/20240514/ukraina-1945790697.html

Блинкен заявил, что новый пакет вооружений Украине уже прибывает

Блинкен заявил, что новый пакет вооружений Украине уже прибывает - РИА Новости, 14.05.2024

Блинкен заявил, что новый пакет вооружений Украине уже прибывает

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл с визитом в Киев, заявил Владимиру Зеленскому, что вооружение из недавно одобренного Вашингтоном пакета уже... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:49

2024-05-14T10:49

2024-05-14T12:41

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл с визитом в Киев, заявил Владимиру Зеленскому, что вооружение из недавно одобренного Вашингтоном пакета уже прибывает, ожидается еще больше."Блинкен заявил Зеленскому, что новый пакет вооружений уже прибывает и будет направлено еще больше, "это изменит ситуацию", - говорится в сообщении агентства Рейтер.Как отметил госсекретарь, США хотят, чтобы со временем Украина стала самостоятельной "в экономическом, военном, демократическом отношениях".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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