https://ria.ru/20240514/ukraina-1945769966.html

ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, пишут СМИ

ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024

ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, пишут СМИ

Украинские войска планируют направить пять из десяти бригад, которые сформируют в ближайшие недели, на защиту Киева на фоне продвижения российских войск в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:09

2024-05-14T08:09

2024-05-14T08:09

специальная военная операция на украине

харьковская область

киев

россия

владимир зеленский

александр сырский

рустем умеров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска планируют направить пять из десяти бригад, которые сформируют в ближайшие недели, на защиту Киева на фоне продвижения российских войск в Харьковской области, сообщила в понедельник газета Politico. "Пять из десяти новых бригад, которые сформируют в ближайшие недели, направят на защиту столицы (Украины Киева - ред.)", - пишет издание. Как отмечает газета, эти "меры предосторожности" вызваны опасениями, что российские войска вновь подойдут к Киеву. По мнению издания, бои в Харьковской области свидетельствуют о начале "решающего сражения", которое будет иметь критическое значение для исхода конфликта. Politico полагает, что если силам РФ удастся взять Харьков, то готовность Запада поддерживать Киев может дрогнуть в ближайшее время. Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html

https://ria.ru/20240513/rezervy-1945741601.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, киев, россия, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, в мире