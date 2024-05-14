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ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945769966.html
ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, пишут СМИ
ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, пишут СМИ
Украинские войска планируют направить пять из десяти бригад, которые сформируют в ближайшие недели, на защиту Киева на фоне продвижения российских войск в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:09
2024-05-14T08:09
специальная военная операция на украине
харьковская область
киев
россия
владимир зеленский
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска планируют направить пять из десяти бригад, которые сформируют в ближайшие недели, на защиту Киева на фоне продвижения российских войск в Харьковской области, сообщила в понедельник газета Politico. "Пять из десяти новых бригад, которые сформируют в ближайшие недели, направят на защиту столицы (Украины Киева - ред.)", - пишет издание. Как отмечает газета, эти "меры предосторожности" вызваны опасениями, что российские войска вновь подойдут к Киеву. По мнению издания, бои в Харьковской области свидетельствуют о начале "решающего сражения", которое будет иметь критическое значение для исхода конфликта. Politico полагает, что если силам РФ удастся взять Харьков, то готовность Запада поддерживать Киев может дрогнуть в ближайшее время. Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html
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харьковская область
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харьковская область, киев, россия, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, пишут СМИ

Politico: ВСУ направят пять из десяти новых бригад на защиту Киева

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска планируют направить пять из десяти бригад, которые сформируют в ближайшие недели, на защиту Киева на фоне продвижения российских войск в Харьковской области, сообщила в понедельник газета Politico.
"Пять из десяти новых бригад, которые сформируют в ближайшие недели, направят на защиту столицы (Украины Киева - ред.)", - пишет издание.
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Как отмечает газета, эти "меры предосторожности" вызваны опасениями, что российские войска вновь подойдут к Киеву.
По мнению издания, бои в Харьковской области свидетельствуют о начале "решающего сражения", которое будет иметь критическое значение для исхода конфликта. Politico полагает, что если силам РФ удастся взять Харьков, то готовность Запада поддерживать Киев может дрогнуть в ближайшее время.
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьКиевРоссияВладимир ЗеленскийАлександр СырскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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