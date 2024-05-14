https://ria.ru/20240514/ukaz-1946015272.html
Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров
Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров - РИА Новости, 14.05.2024
Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:50
2024-05-14T22:50
2024-05-14T22:54
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства. "Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ во вторник.
https://ria.ru/20240514/putin-1946015102.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров
Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров