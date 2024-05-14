https://ria.ru/20240514/ukaz-1946015272.html

Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров

Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров - РИА Новости, 14.05.2024

Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:50

2024-05-14T22:50

2024-05-14T22:54

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства. "Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ во вторник.

https://ria.ru/20240514/putin-1946015102.html

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россия, политика, владимир путин