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Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров - РИА Новости, 14.05.2024
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22:50 14.05.2024 (обновлено: 22:54 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ukaz-1946015272.html
Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров
Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров - РИА Новости, 14.05.2024
Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:50
2024-05-14T22:54
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства. "Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ во вторник.
https://ria.ru/20240514/putin-1946015102.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров

Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства.
«
"Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ во вторник.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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