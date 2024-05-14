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"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине
"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине - РИА Новости, 14.05.2024
"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине
Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны будет умным решением президента России Владимира Путина, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:29
2024-05-14T15:29
2024-05-14T15:46
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны будет умным решением президента России Владимира Путина, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я действительно обеспокоен тем, что делает Путин. Поставить экономиста во главе своих войск, я думаю, это умный ход. Я бы хотел, чтобы мы из этого извлекли урок", — указал он.Уилкерсон пожаловался, что в США министрами обороны два раза подряд были бывшие военные генералы, что дает им больше власти внутри американского государственного аппарата.Кроме того, бывший полковник отметил ужасное положение ВСУ на фоне проблем с нехваткой оружия и живой силы.Совет Федерации в воскресенье сообщил, что Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.
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сша, россия, владимир путин, андрей белоусов, сергей шойгу, совет федерации рф, вооруженные силы украины, в мире, политика
США, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине
Полковник Уилкерсон: назначение Белоусова главой Минобороны будет умным решением