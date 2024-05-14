https://ria.ru/20240514/uilkerson-1945899064.html

"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине

"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине - РИА Новости, 14.05.2024

"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине

Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны будет умным решением президента России Владимира Путина, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:29

2024-05-14T15:29

2024-05-14T15:46

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны будет умным решением президента России Владимира Путина, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я действительно обеспокоен тем, что делает Путин. Поставить экономиста во главе своих войск, я думаю, это умный ход. Я бы хотел, чтобы мы из этого извлекли урок", — указал он.Уилкерсон пожаловался, что в США министрами обороны два раза подряд были бывшие военные генералы, что дает им больше власти внутри американского государственного аппарата.Кроме того, бывший полковник отметил ужасное положение ВСУ на фоне проблем с нехваткой оружия и живой силы.Совет Федерации в воскресенье сообщил, что Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.

https://ria.ru/20240514/wsj-1945863066.html

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сша, россия, владимир путин, андрей белоусов, сергей шойгу, совет федерации рф, вооруженные силы украины, в мире, политика