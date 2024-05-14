https://ria.ru/20240514/udar-1945927859.html

"Будет решительный удар". В США раскрыли сценарий войны с Россией

"Будет решительный удар". В США раскрыли сценарий войны с Россией - РИА Новости, 14.05.2024

"Будет решительный удар". В США раскрыли сценарий войны с Россией

Если США разместят войска на Западной Украине, Россия может нанести по ним сокрушительный удар, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:43

2024-05-14T16:43

2024-05-14T16:45

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Если США разместят войска на Западной Украине, Россия может нанести по ним сокрушительный удар, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Во время интервью ведущий Эндрю Наполитано спросил офицера, что произойдет, если американцы захотят ввести Вооруженные силы на Украину."Тогда они вступят в войну с Россией. Она будет действовать решительно, чтобы сокрушить их", — спрогнозировал эксперт.По его мнению, все логистические хабы и военные базы, которые будут поддерживать вторгнувшиеся войска, ликвидируют российскими ракетами."Путин четко дал понять (каковы последствия интервенции НАТО. — Прим. ред.)", — отметил Макгрегор.По оценке полковника, Североатлантический альянс сейчас не заинтересован в прямых боестолкновениях.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои армии требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные на прошлой неделе Москвой учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945901723.html

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в мире, россия, украина, москва, эммануэль макрон, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато