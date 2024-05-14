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"Будет решительный удар". В США раскрыли сценарий войны с Россией - РИА Новости, 14.05.2024
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16:43 14.05.2024 (обновлено: 16:45 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/udar-1945927859.html
"Будет решительный удар". В США раскрыли сценарий войны с Россией
"Будет решительный удар". В США раскрыли сценарий войны с Россией - РИА Новости, 14.05.2024
"Будет решительный удар". В США раскрыли сценарий войны с Россией
Если США разместят войска на Западной Украине, Россия может нанести по ним сокрушительный удар, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:43
2024-05-14T16:45
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Если США разместят войска на Западной Украине, Россия может нанести по ним сокрушительный удар, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Во время интервью ведущий Эндрю Наполитано спросил офицера, что произойдет, если американцы захотят ввести Вооруженные силы на Украину."Тогда они вступят в войну с Россией. Она будет действовать решительно, чтобы сокрушить их", — спрогнозировал эксперт.По его мнению, все логистические хабы и военные базы, которые будут поддерживать вторгнувшиеся войска, ликвидируют российскими ракетами."Путин четко дал понять (каковы последствия интервенции НАТО. — Прим. ред.)", — отметил Макгрегор.По оценке полковника, Североатлантический альянс сейчас не заинтересован в прямых боестолкновениях.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои армии требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные на прошлой неделе Москвой учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
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в мире, россия, украина, москва, эммануэль макрон, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО
"Будет решительный удар". В США раскрыли сценарий войны с Россией

Макгрегор: если США разместят войска на Украине, РФ нанесет решительный удар

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные во время переброски в Европу
Американские военные во время переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные во время переброски в Европу. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Если США разместят войска на Западной Украине, Россия может нанести по ним сокрушительный удар, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Во время интервью ведущий Эндрю Наполитано спросил офицера, что произойдет, если американцы захотят ввести Вооруженные силы на Украину.
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"Тогда они вступят в войну с Россией. Она будет действовать решительно, чтобы сокрушить их", — спрогнозировал эксперт.
По его мнению, все логистические хабы и военные базы, которые будут поддерживать вторгнувшиеся войска, ликвидируют российскими ракетами.
«
"Путин четко дал понять (каковы последствия интервенции НАТО. — Прим. ред.)", — отметил Макгрегор.
По оценке полковника, Североатлантический альянс сейчас не заинтересован в прямых боестолкновениях.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои армии требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные на прошлой неделе Москвой учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
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