"Будет решительный удар". В США раскрыли сценарий войны с Россией
Макгрегор: если США разместят войска на Украине, РФ нанесет решительный удар
© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные во время переброски в Европу
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные во время переброски в Европу. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Если США разместят войска на Западной Украине, Россия может нанести по ним сокрушительный удар, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Во время интервью ведущий Эндрю Наполитано спросил офицера, что произойдет, если американцы захотят ввести Вооруженные силы на Украину.
"Тогда они вступят в войну с Россией. Она будет действовать решительно, чтобы сокрушить их", — спрогнозировал эксперт.
По его мнению, все логистические хабы и военные базы, которые будут поддерживать вторгнувшиеся войска, ликвидируют российскими ракетами.
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"Путин четко дал понять (каковы последствия интервенции НАТО. — Прим. ред.)", — отметил Макгрегор.
По оценке полковника, Североатлантический альянс сейчас не заинтересован в прямых боестолкновениях.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои армии требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные на прошлой неделе Москвой учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.