https://ria.ru/20240514/udaltsov-1945918072.html

Суд продлил арест Удальцову по делу об оправдании терроризма

Суд продлил арест Удальцову по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 14.05.2024

Суд продлил арест Удальцову по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы продлил до середины августа арест лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:13

2024-05-14T16:13

2024-05-14T16:13

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до середины августа арест лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Удальцову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 августа", - рассказал собеседник агентства. Заседание проходило в закрытом от публики режиме. Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240111/udaltsov-1920677413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, справки, москва, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)