https://ria.ru/20240514/tula-1945810695.html

И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина

И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина - РИА Новости, 14.05.2024

И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина

Исполняющим обязанности губернатора Тульской области после объявления о переходе Алексея Дюмина на должность помощника президента России назначен первый... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:45

2024-05-14T11:45

2024-05-14T11:45

политика

тульская область

россия

владимир путин

алексей дюмин

назначение нового состава правительства россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Исполняющим обязанности губернатора Тульской области после объявления о переходе Алексея Дюмина на должность помощника президента России назначен первый замгубернатора Дмитрий Миляев, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Во вторник Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. "Члены правительства продолжат замещать свои должности до момента сформирования нового состава правительства Тульской области. Исполнять обязанности губернатора будет Миляев Дмитрий Вячеславович", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240514/dyumin-1945804290.html

тульская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, тульская область, россия, владимир путин, алексей дюмин, назначение нового состава правительства россии