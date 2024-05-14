https://ria.ru/20240514/tula-1945810695.html
И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина
И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина - РИА Новости, 14.05.2024
И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина
Исполняющим обязанности губернатора Тульской области после объявления о переходе Алексея Дюмина на должность помощника президента России назначен первый... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:45
2024-05-14T11:45
2024-05-14T11:45
политика
тульская область
россия
владимир путин
алексей дюмин
назначение нового состава правительства россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Исполняющим обязанности губернатора Тульской области после объявления о переходе Алексея Дюмина на должность помощника президента России назначен первый замгубернатора Дмитрий Миляев, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Во вторник Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. "Члены правительства продолжат замещать свои должности до момента сформирования нового состава правительства Тульской области. Исполнять обязанности губернатора будет Миляев Дмитрий Вячеславович", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240514/dyumin-1945804290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тульская область, россия, владимир путин, алексей дюмин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Тульская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Назначение нового состава правительства России
И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина
Первый замглавы Тульской области Дмитрий Миляев стал и.о. губернатора