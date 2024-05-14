Рейтинг@Mail.ru
И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/tula-1945810695.html
И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина
И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина - РИА Новости, 14.05.2024
И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина
Исполняющим обязанности губернатора Тульской области после объявления о переходе Алексея Дюмина на должность помощника президента России назначен первый... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:45
2024-05-14T11:45
политика
тульская область
россия
владимир путин
алексей дюмин
назначение нового состава правительства россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945806805_0:171:1200:846_1920x0_80_0_0_f6787f88e41a64977239b38ace9b21cf.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Исполняющим обязанности губернатора Тульской области после объявления о переходе Алексея Дюмина на должность помощника президента России назначен первый замгубернатора Дмитрий Миляев, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Во вторник Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. "Члены правительства продолжат замещать свои должности до момента сформирования нового состава правительства Тульской области. Исполнять обязанности губернатора будет Миляев Дмитрий Вячеславович", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240514/dyumin-1945804290.html
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945806805_0:58:1200:958_1920x0_80_0_0_3a04a2533b66b7a5c47bf62a0cf07662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, тульская область, россия, владимир путин, алексей дюмин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Тульская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Назначение нового состава правительства России
И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина

Первый замглавы Тульской области Дмитрий Миляев стал и.о. губернатора

© Фото : пресс-служба Администрации города ТулыДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : пресс-служба Администрации города Тулы
Дмитрий Миляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Исполняющим обязанности губернатора Тульской области после объявления о переходе Алексея Дюмина на должность помощника президента России назначен первый замгубернатора Дмитрий Миляев, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Во вторник Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.
"Члены правительства продолжат замещать свои должности до момента сформирования нового состава правительства Тульской области. Исполнять обязанности губернатора будет Миляев Дмитрий Вячеславович", - сообщили в пресс-службе.
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Алексея Дюмина
Вчера, 11:27
 
ПолитикаТульская областьРоссияВладимир ПутинАлексей ДюминНазначение нового состава правительства России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала