Рейтинг@Mail.ru
Госдума утвердила Цивилева министром энергетики - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 14.05.2024 (обновлено: 17:28 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/tsivilev-1945934477.html
Госдума утвердила Цивилева министром энергетики
Госдума утвердила Цивилева министром энергетики - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Цивилева министром энергетики
Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Сергея Цивилева министром энергетики России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:53
2024-05-14T17:28
россия
госдума рф
сергей цивилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945669540_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_214289fc668fd323c905c638890234e2.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Сергея Цивилева министром энергетики России."За" проголосовали 375 депутатов, воздержались - 57.Более шести лет Цивилев был губернатором Кемеровской области. Родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также руководство угледобывающей компанией "Колмар".До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов.
https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945913910.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945668166_0:111:974:841_1920x0_80_0_0_1daf759229e36cd4fc8c9aab137080b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, сергей цивилев
Россия, Госдума РФ, Сергей Цивилев
Госдума утвердила Цивилева министром энергетики

Госдума утвердила Цивилева главой Минэнерго

Сергей Цивилев
Сергей Цивилев
Сергей Цивилев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Сергея Цивилева министром энергетики России.
"За" проголосовали 375 депутатов, воздержались - 57.
Более шести лет Цивилев был губернатором Кемеровской области. Родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также руководство угледобывающей компанией "Колмар".
До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов.
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Зюганов пожелал успехов Цивилеву
Вчера, 16:03
 
РоссияГосдума РФСергей Цивилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала