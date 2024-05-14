https://ria.ru/20240514/tsivilev-1945934477.html

Госдума утвердила Цивилева министром энергетики

Госдума утвердила Цивилева министром энергетики - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Цивилева министром энергетики

Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Сергея Цивилева министром энергетики России. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:53

2024-05-14T16:53

2024-05-14T17:28

россия

госдума рф

сергей цивилев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945669540_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_214289fc668fd323c905c638890234e2.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Сергея Цивилева министром энергетики России."За" проголосовали 375 депутатов, воздержались - 57.Более шести лет Цивилев был губернатором Кемеровской области. Родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также руководство угледобывающей компанией "Колмар".До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов.

https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945913910.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, сергей цивилев