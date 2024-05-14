https://ria.ru/20240514/tsivilev-1945934477.html
Госдума утвердила Цивилева министром энергетики
Госдума утвердила Цивилева министром энергетики - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Цивилева министром энергетики
Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Сергея Цивилева министром энергетики России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:53
2024-05-14T16:53
2024-05-14T17:28
россия
госдума рф
сергей цивилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945669540_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_214289fc668fd323c905c638890234e2.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Сергея Цивилева министром энергетики России."За" проголосовали 375 депутатов, воздержались - 57.Более шести лет Цивилев был губернатором Кемеровской области. Родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также руководство угледобывающей компанией "Колмар".До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов.
https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945913910.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945668166_0:111:974:841_1920x0_80_0_0_1daf759229e36cd4fc8c9aab137080b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, сергей цивилев
Россия, Госдума РФ, Сергей Цивилев
Госдума утвердила Цивилева министром энергетики
Госдума утвердила Цивилева главой Минэнерго