https://ria.ru/20240514/tsivilev-1945890922.html
Госдума поддержит кандидатуру Цивилева, заявил Володин
Госдума поддержит кандидатуру Цивилева, заявил Володин - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума поддержит кандидатуру Цивилева, заявил Володин
Госдума поддержит кандидатуру Сергея Цивилева на пост главы Минэнерго, вопросов к кандидату у депутатов не нашлось, сообщил спикер нижней палаты российского... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:06
2024-05-14T15:06
2024-05-14T15:20
политика
госдума рф
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вячеслав володин
россия
сергей цивилев
михаил мишустин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума поддержит кандидатуру Сергея Цивилева на пост главы Минэнерго, вопросов к кандидату у депутатов не нашлось, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин."Вопросов нет? Нет. Поддержим? Поддержим", - сказал Володин.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.Цивилев завершил свое выступление просьбой поддержать его кандидатуру. При этом он повторил ее дважды: сначала обратившись к президиуму и отвернувшись от микрофона, а затем повернувшись к залу."Вам сказал и нам. Коллеги, вот смотрите, чем губернаторы отличаются: они прошли выборы и, избираясь, с людьми разговаривали, убеждали, просили и не боялись этого", - сказал Володин.Ранее депутаты также не стали задавать вопросы кандидату на должность министра транспорта Роману Старовойту. При этом еще одному кандидату в новый состав кабмина из губернаторского корпуса Михаилу Дегтяреву, претендующему на пост главы Минспорта, вопросы задавались.
https://ria.ru/20240513/tsivilev-1945726912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Госдума поддержит кандидатуру Цивилева, заявил Володин
Володин: Госдума поддержит кандидатуру Цивилева на пост главы Минэнерго