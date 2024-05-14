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Госдума поддержит кандидатуру Цивилева, заявил Володин - РИА Новости, 14.05.2024
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15:06 14.05.2024 (обновлено: 15:20 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/tsivilev-1945890922.html
Госдума поддержит кандидатуру Цивилева, заявил Володин
Госдума поддержит кандидатуру Цивилева, заявил Володин - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума поддержит кандидатуру Цивилева, заявил Володин
Госдума поддержит кандидатуру Сергея Цивилева на пост главы Минэнерго, вопросов к кандидату у депутатов не нашлось, сообщил спикер нижней палаты российского... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:06
2024-05-14T15:20
политика
госдума рф
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вячеслав володин
россия
сергей цивилев
михаил мишустин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума поддержит кандидатуру Сергея Цивилева на пост главы Минэнерго, вопросов к кандидату у депутатов не нашлось, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин."Вопросов нет? Нет. Поддержим? Поддержим", - сказал Володин.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.Цивилев завершил свое выступление просьбой поддержать его кандидатуру. При этом он повторил ее дважды: сначала обратившись к президиуму и отвернувшись от микрофона, а затем повернувшись к залу."Вам сказал и нам. Коллеги, вот смотрите, чем губернаторы отличаются: они прошли выборы и, избираясь, с людьми разговаривали, убеждали, просили и не боялись этого", - сказал Володин.Ранее депутаты также не стали задавать вопросы кандидату на должность министра транспорта Роману Старовойту. При этом еще одному кандидату в новый состав кабмина из губернаторского корпуса Михаилу Дегтяреву, претендующему на пост главы Минспорта, вопросы задавались.
https://ria.ru/20240513/tsivilev-1945726912.html
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политика, госдума рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вячеслав володин, россия, сергей цивилев, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Госдума РФ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вячеслав Володин, Россия, Сергей Цивилев, Михаил Мишустин, Назначение нового состава правительства России
Госдума поддержит кандидатуру Цивилева, заявил Володин

Володин: Госдума поддержит кандидатуру Цивилева на пост главы Минэнерго

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Сергей Цивилев
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума поддержит кандидатуру Сергея Цивилева на пост главы Минэнерго, вопросов к кандидату у депутатов не нашлось, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
"Вопросов нет? Нет. Поддержим? Поддержим", - сказал Володин.
Сергей Цивилев
Цивилев пообещал всегда быть с Кузбассом
13 мая, 20:28
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
Цивилев завершил свое выступление просьбой поддержать его кандидатуру. При этом он повторил ее дважды: сначала обратившись к президиуму и отвернувшись от микрофона, а затем повернувшись к залу.
«
"Вам сказал и нам. Коллеги, вот смотрите, чем губернаторы отличаются: они прошли выборы и, избираясь, с людьми разговаривали, убеждали, просили и не боялись этого", - сказал Володин.
Ранее депутаты также не стали задавать вопросы кандидату на должность министра транспорта Роману Старовойту. При этом еще одному кандидату в новый состав кабмина из губернаторского корпуса Михаилу Дегтяреву, претендующему на пост главы Минспорта, вопросы задавались.
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ПолитикаГосдума РФМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вячеслав ВолодинРоссияСергей ЦивилевМихаил МишустинНазначение нового состава правительства России
 
 
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