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В нескольких районах Турции выпал снег из-за "российского" циклона - РИА Новости, 14.05.2024
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00:21 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/tsiklon-1945750919.html
В нескольких районах Турции выпал снег из-за "российского" циклона
В нескольких районах Турции выпал снег из-за "российского" циклона - РИА Новости, 14.05.2024
В нескольких районах Турции выпал снег из-за "российского" циклона
Снег выпал в ночь на вторник в нескольких районах Турции под влиянием пришедшего из РФ циклона. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T00:21
2024-05-14T00:21
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россия
коджаэли (провинция)
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Снег выпал в ночь на вторник в нескольких районах Турции под влиянием пришедшего из РФ циклона. Генеральный департамент метеорологии Турции ранее объявил о "желтом" уровне угрозы из-за ливней в шести провинциях страны. Пришедший в Турцию из РФ циклон привел к резкому снижению температуры и ливням с сильным ветром во многих регионах. Так, снег начал идти в понедельник вечером в районе Картепе провинции Коджаэли на западе Турции, а также в горах в соседней провинции Болу - в результате как минимум в десяти деревнях образовался пятисантиметровый слой снега. В ночь на вторник снег идет также в районе Тося провинции Кастамону на Черном море.
https://ria.ru/20240508/sneg-1944608814.html
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в мире, турция, россия, коджаэли (провинция)
В мире, Турция, Россия, Коджаэли (провинция)
В нескольких районах Турции выпал снег из-за "российского" циклона

В нескольких районах Турции выпал снег под влиянием пришедшего из России циклона

© Фото очевидцаСнег выпал в Чешме, Турция
Снег выпал в Чешме, Турция
© Фото очевидца
Снег выпал в Чешме, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Снег выпал в ночь на вторник в нескольких районах Турции под влиянием пришедшего из РФ циклона.
Генеральный департамент метеорологии Турции ранее объявил о "желтом" уровне угрозы из-за ливней в шести провинциях страны. Пришедший в Турцию из РФ циклон привел к резкому снижению температуры и ливням с сильным ветром во многих регионах.
Снег в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В Нижнем Новгороде выпал снег
8 мая, 10:38
Так, снег начал идти в понедельник вечером в районе Картепе провинции Коджаэли на западе Турции, а также в горах в соседней провинции Болу - в результате как минимум в десяти деревнях образовался пятисантиметровый слой снега.
В ночь на вторник снег идет также в районе Тося провинции Кастамону на Черном море.
Снег в Анкаре
В Анкаре выпал снег
21 марта, 09:26
 
В миреТурцияРоссияКоджаэли (провинция)
 
 
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