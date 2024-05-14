https://ria.ru/20240514/tobol-1945772277.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 14.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) вторника, за сутки снизился на 11 см и составляет 677 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:35
2024-05-14T08:35
2024-05-14T08:35
происшествия
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941816131_0:0:846:476_1920x0_80_0_0_d25cb46eaab577d82dba658c07a860fb.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) вторника, за сутки снизился на 11 см и составляет 677 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром субботы уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 707 сантиметров, на утро воскресенья – 699 сантиметров, на утро понедельника - 686 сантиметров. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 14 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 677 сантиметров. Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240514/ishim-1945771662.html
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940411729.html
тобол (река)
курган
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941816131_0:0:636:476_1920x0_80_0_0_2c0230ccd18745b306ab50a2d11d52c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 677 сантиметров
ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) вторника, за сутки снизился на 11 см и составляет 677 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, утром субботы уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 707 сантиметров, на утро воскресенья – 699 сантиметров, на утро понедельника - 686 сантиметров. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области
, на 08.00 (06.00 мск) 14 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 677 сантиметров.
Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.