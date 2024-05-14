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В индустриальном парке Подмосковья построят контейнерный терминал
В индустриальном парке Подмосковья построят контейнерный терминал - РИА Новости, 14.05.2024
В индустриальном парке Подмосковья построят контейнерный терминал
Грузосортировочный контейнерный терминал начнут строить в 2025 году в индустриальном парке "Белый Раст" в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:48
2024-05-14T13:48
2024-05-14T13:48
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Грузосортировочный контейнерный терминал начнут строить в 2025 году в индустриальном парке "Белый Раст" в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе Мининвеста со ссылкой на заместителя председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В индустриальном парке "Белый Раст" в Дмитровском городском округе построят грузосортировочный контейнерный терминал. Начало строительства терминала намечено на 2025 год. В новом терминале будут проводить документальное оформление прибытия и отправки грузов, осуществлять их погрузку и выгрузку, хранение и сортировку. Кроме того, здесь будут проводить продажу и ремонт контейнеров, осуществлять возврат порожних контейнеров в Китай, хранение автомобилей и автоперевозки", - отметили в ведомстве. По словам Зиновьевой, инвестиции в проект, который также предполагает развитие транспортной инфраструктуры при освоении территории, оцениваются почти в 260 миллионов рублей. "Реализация проекта позволит создать порядка 30 новых рабочих мест для жителей Дмитрова", – отметила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Китай, Дмитров, Дмитровский район
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Грузосортировочный контейнерный терминал начнут строить в 2025 году в индустриальном парке "Белый Раст" в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе Мининвеста со ссылкой на заместителя председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«
"В индустриальном парке "Белый Раст" в Дмитровском городском округе построят грузосортировочный контейнерный терминал. Начало строительства терминала намечено на 2025 год. В новом терминале будут проводить документальное оформление прибытия и отправки грузов, осуществлять их погрузку и выгрузку, хранение и сортировку. Кроме того, здесь будут проводить продажу и ремонт контейнеров, осуществлять возврат порожних контейнеров в Китай
, хранение автомобилей и автоперевозки", - отметили в ведомстве.
По словам Зиновьевой, инвестиции в проект, который также предполагает развитие транспортной инфраструктуры при освоении территории, оцениваются почти в 260 миллионов рублей.
"Реализация проекта позволит создать порядка 30 новых рабочих мест для жителей Дмитрова", – отметила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.