Рейтинг@Mail.ru
В индустриальном парке Подмосковья построят контейнерный терминал - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:48 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/terminal-1945859519.html
В индустриальном парке Подмосковья построят контейнерный терминал
В индустриальном парке Подмосковья построят контейнерный терминал - РИА Новости, 14.05.2024
В индустриальном парке Подмосковья построят контейнерный терминал
Грузосортировочный контейнерный терминал начнут строить в 2025 году в индустриальном парке "Белый Раст" в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:48
2024-05-14T13:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
китай
дмитров
дмитровский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945862388_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_24114a06a4cb3755ed1e343553b2616a.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Грузосортировочный контейнерный терминал начнут строить в 2025 году в индустриальном парке "Белый Раст" в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе Мининвеста со ссылкой на заместителя председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В индустриальном парке "Белый Раст" в Дмитровском городском округе построят грузосортировочный контейнерный терминал. Начало строительства терминала намечено на 2025 год. В новом терминале будут проводить документальное оформление прибытия и отправки грузов, осуществлять их погрузку и выгрузку, хранение и сортировку. Кроме того, здесь будут проводить продажу и ремонт контейнеров, осуществлять возврат порожних контейнеров в Китай, хранение автомобилей и автоперевозки", - отметили в ведомстве. По словам Зиновьевой, инвестиции в проект, который также предполагает развитие транспортной инфраструктуры при освоении территории, оцениваются почти в 260 миллионов рублей. "Реализация проекта позволит создать порядка 30 новых рабочих мест для жителей Дмитрова", – отметила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925759651.html
московская область (подмосковье)
китай
дмитров
дмитровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945862388_208:0:1169:721_1920x0_80_0_0_924aee7ab732a4ce0828a131c063e94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), китай, дмитров, дмитровский район
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Китай, Дмитров, Дмитровский район

В индустриальном парке Подмосковья построят контейнерный терминал

© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиВ Дмитровском округе создадут грузосортировочный контейнерный терминал
В Дмитровском округе создадут грузосортировочный контейнерный терминал - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
В Дмитровском округе создадут грузосортировочный контейнерный терминал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Грузосортировочный контейнерный терминал начнут строить в 2025 году в индустриальном парке "Белый Раст" в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе Мининвеста со ссылкой на заместителя председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«
"В индустриальном парке "Белый Раст" в Дмитровском городском округе построят грузосортировочный контейнерный терминал. Начало строительства терминала намечено на 2025 год. В новом терминале будут проводить документальное оформление прибытия и отправки грузов, осуществлять их погрузку и выгрузку, хранение и сортировку. Кроме того, здесь будут проводить продажу и ремонт контейнеров, осуществлять возврат порожних контейнеров в Китай, хранение автомобилей и автоперевозки", - отметили в ведомстве.
По словам Зиновьевой, инвестиции в проект, который также предполагает развитие транспортной инфраструктуры при освоении территории, оцениваются почти в 260 миллионов рублей.
"Реализация проекта позволит создать порядка 30 новых рабочих мест для жителей Дмитрова", – отметила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
Рабочий в сварочно-сборочном цехе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Свыше 80 проектов по импортозамещению планируют реализовать в Подмосковье
6 февраля, 17:46
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КитайДмитровДмитровский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала