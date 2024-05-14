https://ria.ru/20240514/tecno_camon-1945661981.html

TECNO CAMON 30 Pro 5G: флагманский процессор и 5G по доступной цене

TECNO CAMON 30 Pro 5G: флагманский процессор и 5G по доступной цене - РИА Новости, 14.05.2024

TECNO CAMON 30 Pro 5G: флагманский процессор и 5G по доступной цене

TECNO CAMON 30 Pro 5G ("ТЕКНО КАМОН 30 Про 5Джи") – новинка из линейки смартфонов TECNO CAMON, сосредоточенной на возможностях фото- и видеосъемки. Модель... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:42

2024-05-14T15:42

2024-05-14T15:42

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TECNO CAMON 30 Pro 5G ("ТЕКНО КАМОН 30 Про 5Джи") – новинка из линейки смартфонов TECNO CAMON, сосредоточенной на возможностях фото- и видеосъемки. Модель выделяется системой камер с разрешением 50 МП, сенсором Sony IMX890 ("Сони Ай-Эм-Экс890"), оптической стабилизацией и поддержкой съемки в 4K и 60 к/с. Но это еще не все, что может предложить девайс.Настоящий камерофонУчитывая принадлежность TECNO CAMON 30 Pro 5G к сегменту камерофонов, начнем с ключевой особенности. Смартфон получил набор камер по 50 МП, которая включает основной модуль с флагманским сенсором Sony IMX890, ультраширокоугольную/макрокамеру, а также фронтальную камеру с автофокусом по глазам.Каждый из модулей новинки, включая фронтальную камеру, умеет снимать в 4K с частотой кадров 60 fps: это позволяет получить высокое качество фото и видео, снижает уровень размытия при съемке динамичных сцен, добавляет больше возможностей редактирования без ущерба для конечного результата. Наконец, фото и видео в 4K приятнее смотреть на большом экране, поэтому контент, снятый на TECNO CAMON 30 Pro 5G, можно не запирать в рамках дисплея смартфона, а с удовольствием выводить на монитор, телевизор или проектор.Раньше съемка в 4K/60fps была доступна только флагманским устройствам, теперь же этим преимуществом могут насладиться и владельцы смартфонов из среднего сегмента, причем с тем же уровнем качества. Этот формат останется актуальным еще очень долго, так что можно представить покупку TECNO CAMON 30 Pro 5G как разумную инвестицию в будущее – модель останется в статусе передового камерофона и через несколько лет.Модуль основной камеры Sony IMX890 имеет разрешение 50 МП, размер матрицы 1/1.56" и размер пикселя 1.0µm. Он используется не только в этой модели, но и во многих флагманских смартфонах 2023 и 2024 года Ему по плечу любые сценарии съемки, будь то пейзажная съемка, например, ночного города или природы в сумерках; портретная съемка при разных условиях освещения; динамичная съемка, например, спортивных сцен или концертного выступления; создание контента для блогов и так далее.Камера отличается высокой светочувствительностью, поэтому и в ночное время обеспечит превосходные снимки. Добиться лучшего качества фото и видео позволит наличие оптической стабилизации изображения (OIS), что компенсирует дрожание рук во время съемки, устранит любые смазывания и артефакты, а также сверхчеткий режим 100 МП, который использует ИИ-алгоритмы, чтобы увеличить разрешение фото и сохранить четкость всех деталей даже при обрезке или увеличении снимка.Остальные модули системы камер не менее полезны. Ультраширокоугольный/макрообъектив с разрешением 50 МП и углом обзора 114° позволит создавать впечатляющие панорамные кадры. Вспомогательный 2 МП объектив отвечает за красивое размытие при портретной съемке. Фронтальная камера 50 МП записывает видео в 4K и 60 к/с, что полезно для видеоблогеров, умеет фокусироваться по глазам, а также обладает двойной подсветкой с тремя уровнями яркости, с которой можно создать нужную атмосферу за счет холодного, естественного или теплого освещения.Производительный и вместительныйСмартфон несет на борту чипсет MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, ("МедиаТек Дименсити 8200 Ультимейт") выполненный по техпроцессу 4 нм, производительный и энергоэффективный. В первую очередь, стоит подчеркнуть отличную работу процессора с камерой, что и позволяет снимать в 4K/60fps. Меж тем, ему под силу справиться и с другими задачами, в том числе с требовательными играми и работой с документами.Быстрый процессор дополняется большим запасом оперативной памяти – 12 ГБ с расширением на дополнительные 12 ГБ, и постоянной памяти – 512 ГБ, что позволяет хранить весь отснятый фото- и видеоконтент, а также приложения, игры, музыкальные треки и прочие данные.Впечатляющий дисплей и яркий дизайнTECNO CAMON 30 Pro 5G оснащен большим AMOLED (АМОЛЕД) экраном с диагональю 6,8 дюйма, разрешением FHD+ (2436x1080) и частотой обновления 144 Гц. Дисплей имеет тонкие рамки, высокое разрешение обеспечивает сверхчеткую картинку, яркость до 1300 нит позволяет разглядеть изображение даже в солнечный день. А повышенная частота обновления в сочетании с высокой частотой дискретизации касания (до 1500 Гц) положительно влияет на опыт в видеоиграх: экран станет мгновенно реагировать на команды, что избавит от задержек ввода и даст ощутимое превосходство в соревновательных играх.Модель представлена в двух цветах: Черный базальт и Серебристый снег.Цвет Черный базальт вдохновлен базальтовыми скалами, расположенными в Исландии. Задняя панель выполнена из стекла, под которым находится слой с имитацией мраморной текстуры, причем этот рисунок уникален для каждого экземпляра смартфона.Цвет Серебристый снег получил свое название в честь снегов альпийских гор. Смартфон выполнен из экозамши, имеет мягкую и в то же время слегка шероховатую поверхность.Дизайнеры TECNO акцентировали внимание на фотовозможностях модели: алюминиевое кольцо с рифленой кромкой вокруг системы камер напоминает о профессиональных объективах, а изогнутая линия рядом с набором модулей отсылает к изгибам корпуса ретро-фотоаппарата.Отличная автономность и быстрая зарядкаВстроенный аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает TECNO CAMON 30 Pro 5G, согласно тестам, более 30 часов работы на одном заряде. В комплекте поставляется зарядное устройство мощностью 70 Вт, что позволяет восполнить запас энергии модели до 100% всего за 48 минут.ЗаключениеБренд TECNO давно убедил, что умеет создавать качественные смартфоны. И модель CAMON 30 Pro 5G лишь подкрепляет это убеждение. Новинка представляет интерес, в первую очередь, для творческих людей: благодаря возможности съемки в 4K и 60 к/с смартфон обеспечит отличное качество контента.Информация о продавце:ООО "ДНС РИТЕЙЛ", 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 155, корпус 3, офис 5.ОГРН 1102540008230, ИНН 2540167061, КПП 254301001Реклама, TECNO MOBILE LIMITED, erid: F7NfYUJCUneLrX2PH4FS

https://ria.ru/20240417/smartfony-1940486937.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, мобильные телефоны, мобильный телефон, смартфон, наука