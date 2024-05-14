https://ria.ru/20240514/tbilisi-1945913786.html

В Тбилиси участники акции протеста прорвали ограждения около парламента

В Тбилиси участники акции протеста прорвали ограждения около парламента - РИА Новости, 14.05.2024

В Тбилиси участники акции протеста прорвали ограждения около парламента

Сотрудники правоохранительных органов Грузии во вторник начали задерживать участников акции, которые сняли железные ограждения у здания парламента в Тбилиси,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:03

2024-05-14T16:03

2024-05-14T16:24

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протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Грузии во вторник начали задерживать участников акции, которые сняли железные ограждения у здания парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Очередная акция протеста против закона об иноагентах проходит в Тбилиси перед зданием парламента. Во вторник участники митинга сняли железные ограждения, установленные на внешнем периметре законодательного органа.Парламент Грузии ранее во вторник принял законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении, однако демонстранты не собираются расходиться.В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945679040.html

https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html

https://ria.ru/20240514/peskov-1945823716.html

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в мире, тбилиси, протесты в грузии против закона об иноагентах, грузия, сша