Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин назвал предоставление информации руководству главной задачей СВР - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 14.05.2024 (обновлено: 16:31 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/svr-1945911567.html
Нарышкин назвал предоставление информации руководству главной задачей СВР
Нарышкин назвал предоставление информации руководству главной задачей СВР - РИА Новости, 14.05.2024
Нарышкин назвал предоставление информации руководству главной задачей СВР
Главная задача Службы внешней разведки сегодня - предоставление закрытой информации руководству РФ для принятия тактических и стратегических решений, заявил во... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:00
2024-05-14T16:31
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
сергей нарышкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848594638_0:108:3028:1811_1920x0_80_0_0_1279c237dff4ffbe2eb93381af95fec4.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главная задача Службы внешней разведки сегодня - предоставление закрытой информации руководству РФ для принятия тактических и стратегических решений, заявил во вторник кандидат на пост директора СВР Сергей Нарышкин."Главная задача Службы внешней разведки состоит в постоянном обеспечении закрытой разведывательной информацией руководства страны для принятия соответствующих решений стратегического и тактического характера - на это нацелены все подразделения Службы внешней разведки", - сказал он журналистам по итогам консультаций в Совфеде.Он подчеркнул, что СВР остается мобильной службой, способной добывать информацию по широкому кругу вопросов в интересах российского государства.
https://ria.ru/20240511/svr-1945262416.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848594638_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_9d1ea58c8230265f6637e8febe90d376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, сергей нарышкин
Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность, Сергей Нарышкин
Нарышкин назвал предоставление информации руководству главной задачей СВР

Нарышкин: СВР добывает информацию по широкому кругу вопросов в интересах России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главная задача Службы внешней разведки сегодня - предоставление закрытой информации руководству РФ для принятия тактических и стратегических решений, заявил во вторник кандидат на пост директора СВР Сергей Нарышкин.
"Главная задача Службы внешней разведки состоит в постоянном обеспечении закрытой разведывательной информацией руководства страны для принятия соответствующих решений стратегического и тактического характера - на это нацелены все подразделения Службы внешней разведки", - сказал он журналистам по итогам консультаций в Совфеде.
Он подчеркнул, что СВР остается мобильной службой, способной добывать информацию по широкому кругу вопросов в интересах российского государства.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ
11 мая, 16:40
 
РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)БезопасностьСергей Нарышкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала