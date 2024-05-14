https://ria.ru/20240514/svr-1945911567.html

Нарышкин назвал предоставление информации руководству главной задачей СВР

Нарышкин назвал предоставление информации руководству главной задачей СВР - РИА Новости, 14.05.2024

Нарышкин назвал предоставление информации руководству главной задачей СВР

Главная задача Службы внешней разведки сегодня - предоставление закрытой информации руководству РФ для принятия тактических и стратегических решений, заявил во... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:00

2024-05-14T16:00

2024-05-14T16:31

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

сергей нарышкин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главная задача Службы внешней разведки сегодня - предоставление закрытой информации руководству РФ для принятия тактических и стратегических решений, заявил во вторник кандидат на пост директора СВР Сергей Нарышкин."Главная задача Службы внешней разведки состоит в постоянном обеспечении закрытой разведывательной информацией руководства страны для принятия соответствующих решений стратегического и тактического характера - на это нацелены все подразделения Службы внешней разведки", - сказал он журналистам по итогам консультаций в Совфеде.Он подчеркнул, что СВР остается мобильной службой, способной добывать информацию по широкому кругу вопросов в интересах российского государства.

https://ria.ru/20240511/svr-1945262416.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, сергей нарышкин