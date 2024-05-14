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Россия должна одержать победу в СВО до конца года, заявил Зюганов - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 14.05.2024 (обновлено: 16:04 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/svo-1945908178.html
Россия должна одержать победу в СВО до конца года, заявил Зюганов
Россия должна одержать победу в СВО до конца года, заявил Зюганов - РИА Новости, 14.05.2024
Россия должна одержать победу в СВО до конца года, заявил Зюганов
Россия должна одержать победу в специальной военной операции в 2024 году, это требует усилий всей системы власти, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:52
2024-05-14T16:04
специальная военная операция на украине
россия
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия должна одержать победу в специальной военной операции в 2024 году, это требует усилий всей системы власти, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Мы сегодня столкнулись с бедой, которая называется войной против русского мира. Призываю еще раз всех нас и вместе с новыми министрами отмобилизоваться для победы. У нас истекает историческое время, мы должны одержать победу в этом году, а это требует утроенных усилий всей системы власти", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
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россия, геннадий зюганов, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Геннадий Зюганов, Политика
Россия должна одержать победу в СВО до конца года, заявил Зюганов

Зюганов: победа в СВО потребует усилий всех уровней власти

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия должна одержать победу в специальной военной операции в 2024 году, это требует усилий всей системы власти, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Мы сегодня столкнулись с бедой, которая называется войной против русского мира. Призываю еще раз всех нас и вместе с новыми министрами отмобилизоваться для победы. У нас истекает историческое время, мы должны одержать победу в этом году, а это требует утроенных усилий всей системы власти", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Вчера, 11:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГеннадий ЗюгановПолитика
 
 
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