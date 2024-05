https://ria.ru/20240514/svo-1942744824.html

"Увидели такое впервые". В США оценили успех России на поле боя

В Москве показали захваченную у ВСУ американскую технику. Снятые там кадры внимательно изучают эксперты по обе стороны океана — ведь некоторые секреты... РИА Новости, 14.05.2024

специальная военная операция на украине

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Захар Андреев. В Москве показали захваченную у ВСУ американскую технику. Снятые там кадры внимательно изучают эксперты по обе стороны океана — ведь некоторые секреты бронемашин публике раскрыли в первый раз."Американцы" спасаются бегствомУкраинское командование вывело танки Abrams M1A1 с поля боя, сообщило на днях Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников Пентагона. Один из них объяснил причину: дроны сделали невозможным незаметное перемещение техники. А значит, тяжелые машины становятся слишком уязвимыми.Чуть позже информацию об отводе "Абрамсов" официально подтвердил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грейди. Так закончилась — по крайней мере, на данном этапе — история участия американских танков в российско-украинском конфликте.Киев неоднократно жаловался, что западные партнеры отправляют оружие с сильным опозданием. Так было и с "Абрамсами". Вашингтон долго сомневался, поставлять ли их. В итоге выдал в небольших количествах — всего 31 штуку, причем устаревшей модификации. Естественно, без сверхсекретной урановой брони, которой могут эксклюзивно пользоваться только ВС США.M1A1 поступили на Украину в сентябре, когда широко анонсированное наступление ВСУ уже заглохло. В ноябре появились свидетельства того, что танки прибыли на фронт. А в феврале первый из них подбили российские военные.По данным The New York Times, с тех пор ВСУ лишились еще четырех. Ресурс Oryx, на котором собраны случаи потерь бронетехники с фото- и видеоподтверждением, свидетельствует об уничтожении или существенном повреждении четырех танков и двух штурмовых машин на базе "Абрамс" — M1150 ABV. Задача последних — прокладывать путь в минных заграждениях и разрушать укрепления противника. Предполагалось, что эта техника сыграет ключевую роль в прорыве российских позиций во время "контрнаступа"."У России такое уже есть"Одну из M1150 российские войска захватили под Авдеевкой. Офицер с позывным Вольск в комментарии для РИА Новости рассказал, как это произошло. Сначала бойцы Центрального военного округа с помощью дрона поразили оптические приборы, после чего "ослепленная" машина заехала на мину. "Подрыв задней левой части" вывел ее из строя.Видео и фото этого сравнительно редкого экземпляра бронетехники облетели соцсети. По мнению специалистов, некоторые кадры носят "беспрецедентный" характер. Так, издание The War Zone со ссылкой на анонимного эксперта отмечает, что едва ли не впервые показана в разрезе композитная броня, которой оснащена башня штурмовой машины. Тут же оговаривается: россияне вряд ли узнают для себя что-то новое."Россия использует те же методы и технологии. Они не являются новейшими и не защитят от современных и ожидаемых ударных средств", — пишет издание.В целом, по мнению неназванного эксперта, бронированный "пленник" не выдаст потенциальному противнику никаких чувствительных секретов. Тем не менее, считает он, российские специалисты будут пристально изучать танковую платформу, в том числе для того, чтобы выявить уязвимые места."Российский успех"Точно не известно, сколько экземпляров M1150 получила Украина — очевидно, немного, поскольку это не массовая продукция (всего выпустили 239 штук). И каждая потеря чувствительна."Это снижает способность проводить непрерывное и глубокое проникновение", — объясняет американский аналитик.Впрочем, по признанию самих украинцев и их партнеров, такие функции сейчас неактуальны, поскольку ВСУ, судя по всему, надолго перешли к обороне. Российские же военные называют существенный минус M1150: машина, разработанная, видимо, для пустынной местности, в черноземе вязнет."В настоящее время она подойдет только для разгона демонстрантов-фермеров в Германии", — шутит Вольск.Тем самым подтверждается еще одно предположение The War Zone: захват такой техники — несомненный российский успех в информационном пространстве. Ранее та же участь постигла немецкий танк Leopard 2, американскую Bradley, шведскую БМП Pbv 501A и другие изделия натовской оборонки. Часть трофеев отправили в Москву, где организовали выставку на Поклонной горе.Отметим, что "Абрамсы" стали последними представителями "зоопарка" западной бронетехники, которые потерпели фиаско на полях конфликта на Украине. По словам экспертов, единственный позитивный момент применения американских танков в том, что они, похоже, сумели неплохо обеспечить выживаемость экипажей. Но в остальном оказались почти бесполезными — современные средства разведки сделали поле боя проницаемым, что позволяет поражать тяжелые машины еще до того, как те приступят к выполнению задачи.

2024

Новости

Трофейная американская военная техника Hercules и Shredder, захваченная на Авдеевском направлении Бойцы ЦВО впервые показали стоявшие на вооружении в ВСУ, но уже "затрофеенные" на Авдеевском участке фронта американские М88А Hercules для эвакуации Abrams и машину разминирования M1150 Shredder, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах - как раз M1150. Это относительно новая инженерная машина по меркам военной техники. Разрабатывать ее начали в 2000-х, а на вооружение армии США приняли в 2008-м. 2024-05-14T08:00 true PT3M27S

