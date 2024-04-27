https://ria.ru/20240427/m1150-1942656902.html

Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams

Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams - РИА Новости, 27.04.2024

Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams

Бойцы Центрального военного округа эвакуировали с линии фронта под Авдеевкой и впервые показали подбитую инженерную машину разграждения М1150 Shredder, сообщил... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T05:04

2024-04-27T05:04

2024-04-27T10:46

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ЛУГАНСК, 27 апр — РИА Новости. Бойцы Центрального военного округа эвакуировали с линии фронта под Авдеевкой и впервые показали подбитую инженерную машину разграждения М1150 Shredder, сообщил корреспондент РИА Новости."Прорывная штурмовая машина М1150 Shredder предназначена для проделывания проходов в узлах заграждения. Попала она к нам после повреждения. Повреждена эта машина была точным попаданием нашего дрона в оптические приборы, и, получается, ее полностью "ослепили". После "ослепления" машина изменила направление и заехала на минное поле. Произошел подрыв задней левой части", — рассказал агентству заместитель командира полка с позывным Вольск.По словам военнослужащего, эта машина создана на базе американского танка Abrams. Сейчас специалисты ремонтного подразделения изучают и восстанавливают ее. Чтобы эвакуировать технику, пришлось подорвать гусеницы. Вывозили M1150 двумя тягачами."Масса составляет 70 тонн. Данный аппарат вязнет в нашем грунте. Эта машина, может быть, была разработана для пустынной местности, но не для чернозема. В настоящий момент эта машина предназначена только для разгона демонстрантов-фермеров в Германии, на СВО она неприменима", — отметил военный, комментируя качества М1150 Shredder.Кроме того, бойцы ЦВО подбили и вывезли с Авдеевского направления американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules. ВС США используют такую технику с 1959 года. Она предназначена для эвакуации танков, в том числе Abrams."Бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А. Данная машина была создана на базе танка М48 производства Соединенных Штатов Америки. В ходе наступательных действий на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Бердычи данная машина была остановлена и захвачена штурмовыми подразделениями нашей группировки войск "Центр", — рассказал РИА Новости заместитель командира полка по вооружению с позывным Казань.По его словам, ВСУ бросили машину на поле боя, в качестве трофея ее забрали штурмовики группировки "Центр"."Судя по повреждениям, я думаю, ее остановили при помощи ударов FРV-дрона, произошло возгорание моторно-трансмиссионного отделения", — пояснил военнослужащий.Собеседник агентства уточнил, что модель по нескольким показателям проигрывает аналогичным экземплярам российского производства. По словам специалиста, в ближайшие дни машину восстановят.

https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html

https://ria.ru/20240427/ukraina-1942655417.html

https://ria.ru/20240426/abrams-1942400347.html

https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html

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Трофейная американская военная техника Hercules и Shredder, захваченная на Авдеевском направлении Бойцы ЦВО впервые показали стоявшие на вооружении в ВСУ, но уже "затрофеенные" на Авдеевском участке фронта американские М88А Hercules для эвакуации Abrams и машину разминирования M1150 Shredder, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах - как раз M1150. Это относительно новая инженерная машина по меркам военной техники. Разрабатывать ее начали в 2000-х, а на вооружение армии США приняли в 2008-м. 2024-04-27T05:04 true PT3M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, германия, центральный военный округ, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины