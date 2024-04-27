Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams
Бойцы ЦВО подбили и вывезли американскую штурмовую машину М1150 на базе Abrams
ЛУГАНСК, 27 апр — РИА Новости. Бойцы Центрального военного округа эвакуировали с линии фронта под Авдеевкой и впервые показали подбитую инженерную машину разграждения М1150 Shredder, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Прорывная штурмовая машина М1150 Shredder предназначена для проделывания проходов в узлах заграждения. Попала она к нам после повреждения. Повреждена эта машина была точным попаданием нашего дрона в оптические приборы, и, получается, ее полностью "ослепили". После "ослепления" машина изменила направление и заехала на минное поле. Произошел подрыв задней левой части", — рассказал агентству заместитель командира полка с позывным Вольск.
По словам военнослужащего, эта машина создана на базе американского танка Abrams. Сейчас специалисты ремонтного подразделения изучают и восстанавливают ее. Чтобы эвакуировать технику, пришлось подорвать гусеницы. Вывозили M1150 двумя тягачами.
М1150 — бронированная машина разминирования, предназначена для создания проходов в минных полях и заграждениях, в том числе под огнем противника. Разработка началась в начале 2000-х, на вооружение ВС США ее приняли в 2008-м. Считается, что эффективность техники решили проверить на Украине, но она не показала себя должным образом.
"Масса составляет 70 тонн. Данный аппарат вязнет в нашем грунте. Эта машина, может быть, была разработана для пустынной местности, но не для чернозема. В настоящий момент эта машина предназначена только для разгона демонстрантов-фермеров в Германии, на СВО она неприменима", — отметил военный, комментируя качества М1150 Shredder.
Кроме того, бойцы ЦВО подбили и вывезли с Авдеевского направления американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules. ВС США используют такую технику с 1959 года. Она предназначена для эвакуации танков, в том числе Abrams.
"Бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А. Данная машина была создана на базе танка М48 производства Соединенных Штатов Америки. В ходе наступательных действий на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Бердычи данная машина была остановлена и захвачена штурмовыми подразделениями нашей группировки войск "Центр", — рассказал РИА Новости заместитель командира полка по вооружению с позывным Казань.
По его словам, ВСУ бросили машину на поле боя, в качестве трофея ее забрали штурмовики группировки "Центр".
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"Судя по повреждениям, я думаю, ее остановили при помощи ударов FРV-дрона, произошло возгорание моторно-трансмиссионного отделения", — пояснил военнослужащий.
Собеседник агентства уточнил, что модель по нескольким показателям проигрывает аналогичным экземплярам российского производства. По словам специалиста, в ближайшие дни машину восстановят.