https://ria.ru/20240514/sudan-1945817067.html
В Судане рассчитывают на рост поставок пшеницы из России
В Судане рассчитывают на рост поставок пшеницы из России - РИА Новости, 14.05.2024
В Судане рассчитывают на рост поставок пшеницы из России
Судан из-за военных действий между армией и ополченцами "Сил быстрого реагирования" потерял 50% посевных площадей, в этом году дефицит пшеницы вырастет на 600... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:57
2024-05-14T11:57
2024-05-14T11:57
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ДОХА, 14 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Судан из-за военных действий между армией и ополченцами "Сил быстрого реагирования" потерял 50% посевных площадей, в этом году дефицит пшеницы вырастет на 600 тысяч тонн, его планируется покрыть за счет экспорта, в основном из России, сообщил РИА Новости министр торговли и снабжения Аль-Фатех Юсеф. "Судан потребляет в среднем 2,4 миллиона тонн пшеницы в год. Сами мы выращиваем 600-700 тысяч тонн, поэтому у нас существует дефицит в районе 1,4 - 1,6 миллиона тонн, эти объемы мы экспортируем из России, Украины, государств Юго-Восточной Азии. Больше всего - порядка 800 тысяч тонн в год - ввозим из России, так как качество российского зерна больше всего подходит местному рынку", - рассказал министр, побывавший с визитом в Катаре. Он пояснил, что идущие в Судане с апреля 2023 года военные действия не повлияли на экспорт пшеницы, поскольку порт на востоке Судана работает исправно, но негативным образом сказались на состоянии сельского хозяйства и способности суданцев выращивать пшеницу. "В прошлом году война не так повлияла на посевную, но сейчас оказывает свое негативное воздействие. Так, до войны в суданской "житнице" - провинции Эль-Гезира в центральной части страны - использовали для выращивания зерновых площадь в один миллион фадданов (египетская мера измерения площади, 1 фаддан равен 4201 квадратных метра - ред.) , с которой получали 700-800 тысяч тонн пшеницы в год, но сейчас посевные площади в этой провинции сократились вдвое, поэтому и пшеницы удастся получить только 350 тысяч тонн. Таким образом, необходимость в экспорте зерна возрастает, теперь нужно приобретать за рубежом 2-2,1 миллиона тонн зерна, и мы уже направили запрос компаниям, которые сотрудничают с Россией по этому направлению", - уточнил Юссеф. По его словам, экспорт пшеницы из России в Судан в основном идет через частные компании, которые покупают зерно на бирже, при этом на его доставку не повлияли военные действия, как в самом Судане, так и в регионе, поскольку поставки из России идут через Черное море и Босфор, а не через Красное море, где совершают нападения на суда йеменские мятежники-хуситы. "Военные действия не идут на востоке Судана, где находится сейчас его административная столица Порт-Судан, в настоящее время они продолжаются только в центральной части и в Дарфуре на западе страны, а порт удален от мест боев на 1,2 тысячу- 1,3 тысячу километров, поэтому движение товаров идет как обычно", - добавил министр. С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
https://ria.ru/20230921/egipet-1897714263.html
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экономика, судан, россия, украина, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк), оон
Экономика, Судан, Россия, Украина, Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
В Судане рассчитывают на рост поставок пшеницы из России
Министр Юсеф: Судан потерял 50% посевных площадей из-за военных действий
ДОХА, 14 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Судан из-за военных действий между армией и ополченцами "Сил быстрого реагирования" потерял 50% посевных площадей, в этом году дефицит пшеницы вырастет на 600 тысяч тонн, его планируется покрыть за счет экспорта, в основном из России, сообщил РИА Новости министр торговли и снабжения Аль-Фатех Юсеф.
«
"Судан потребляет в среднем 2,4 миллиона тонн пшеницы в год. Сами мы выращиваем 600-700 тысяч тонн, поэтому у нас существует дефицит в районе 1,4 - 1,6 миллиона тонн, эти объемы мы экспортируем из России, Украины, государств Юго-Восточной Азии. Больше всего - порядка 800 тысяч тонн в год - ввозим из России, так как качество российского зерна больше всего подходит местному рынку", - рассказал министр, побывавший с визитом в Катаре.
Он пояснил, что идущие в Судане с апреля 2023 года военные действия не повлияли на экспорт пшеницы, поскольку порт на востоке Судана работает исправно, но негативным образом сказались на состоянии сельского хозяйства и способности суданцев выращивать пшеницу.
"В прошлом году война не так повлияла на посевную, но сейчас оказывает свое негативное воздействие. Так, до войны в суданской "житнице" - провинции Эль-Гезира в центральной части страны - использовали для выращивания зерновых площадь в один миллион фадданов (египетская мера измерения площади, 1 фаддан равен 4201 квадратных метра - ред.) , с которой получали 700-800 тысяч тонн пшеницы в год, но сейчас посевные площади в этой провинции сократились вдвое, поэтому и пшеницы удастся получить только 350 тысяч тонн. Таким образом, необходимость в экспорте зерна возрастает, теперь нужно приобретать за рубежом 2-2,1 миллиона тонн зерна, и мы уже направили запрос компаниям, которые сотрудничают с Россией по этому направлению", - уточнил Юссеф.
По его словам, экспорт пшеницы из России в Судан в основном идет через частные компании, которые покупают зерно на бирже, при этом на его доставку не повлияли военные действия, как в самом Судане, так и в регионе, поскольку поставки из России идут через Черное море и Босфор, а не через Красное море, где совершают нападения на суда йеменские мятежники-хуситы.
"Военные действия не идут на востоке Судана, где находится сейчас его административная столица Порт-Судан, в настоящее время они продолжаются только в центральной части и в Дарфуре на западе страны, а порт удален от мест боев на 1,2 тысячу- 1,3 тысячу километров, поэтому движение товаров идет как обычно", - добавил министр.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.