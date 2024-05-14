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Верховный суд отказался смягчать срок Кара-Мурзе* - РИА Новости, 14.05.2024
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13:29 14.05.2024 (обновлено: 13:41 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/sud-1945856358.html
Верховный суд отказался смягчать срок Кара-Мурзе*
Верховный суд отказался смягчать срок Кара-Мурзе* - РИА Новости, 14.05.2024
Верховный суд отказался смягчать срок Кара-Мурзе*
Верховный суд РФ признал законным 25-летний приговор политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, осужденному за госизмену, распространение фейков о ВС РФ и... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:29
2024-05-14T13:41
россия
владимир кара-мурза
происшествия
московский городской суд
нато
сша
аризона
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным 25-летний приговор политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, осужденному за госизмену, распространение фейков о ВС РФ и сотрудничество с нежелательной организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отклонил кассационную жалобу защиты", - сказали в пресс-службе.Мосгорсуд в апреле прошлого года приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима, через три месяца Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор.В ходе судебных заседаний было установлено, что политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена". Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента
https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html
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россия, владимир кара-мурза, происшествия, московский городской суд, нато, сша, аризона
Россия, Владимир Кара-Мурза, Происшествия, Московский городской суд, НАТО, США, Аризона
Верховный суд отказался смягчать срок Кара-Мурзе*

Верховный суд не смягчил срок Кара-Мурзе, получившему 25 лет за госизмену

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным 25-летний приговор политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, осужденному за госизмену, распространение фейков о ВС РФ и сотрудничество с нежелательной организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отклонил кассационную жалобу защиты", - сказали в пресс-службе.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа
18 апреля 2023, 11:34
Мосгорсуд в апреле прошлого года приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима, через три месяца Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор.
В ходе судебных заседаний было установлено, что политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.
Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена". Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.
Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
МИД отреагировал на комментарии иностранных послов на приговор Кара-Мурзе*
17 апреля 2023, 21:21
 
РоссияВладимир Кара-МурзаПроисшествияМосковский городской судНАТОСШААризона
 
 
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