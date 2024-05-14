https://ria.ru/20240514/sud-1945856233.html
Суд рассмотрит протокол на Wink за пропаганду ЛГБТ*
Суд рассмотрит протокол на Wink за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 14.05.2024
Суд рассмотрит протокол на Wink за пропаганду ЛГБТ*
Таганский суд Москвы 5 июня рассмотрит административный протокол, составленный в отношении ООО "Рестрим Медиа" (правообладатель видеосервиса Wink) за пропаганду РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:28
2024-05-14T13:28
2024-05-14T14:33
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы 5 июня рассмотрит административный протокол, составленный в отношении ООО "Рестрим Медиа" (правообладатель видеосервиса Wink) за пропаганду ЛГБТ*-отношений (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщили РИА Новости в суде. “Судебное заседание назначено на 5 июня, 10.30”, - рассказал собеседник агентства. За пропаганду нетрадиционных отношений в интернете онлайн-кинотеатру грозит штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. До этого компанию уже штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ*, в протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ*-сценами, но без маркировки "18+".* Экстремистская организация, запрещенная в России
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москва, технологии, россия
Москва, Технологии, Россия
Суд рассмотрит протокол на Wink за пропаганду ЛГБТ*
5 июня суд рассмотрит дело о пропаганде ЛГБТ-отношений на платформе Wink
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы 5 июня рассмотрит административный протокол, составленный в отношении ООО "Рестрим Медиа" (правообладатель видеосервиса Wink) за пропаганду ЛГБТ*-отношений (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщили РИА Новости в суде.
“Судебное заседание назначено на 5 июня, 10.30”, - рассказал собеседник агентства.
За пропаганду нетрадиционных отношений в интернете онлайн-кинотеатру грозит штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
До этого компанию уже штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ*, в протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ*-сценами, но без маркировки "18+".
* Экстремистская организация, запрещенная в России