https://ria.ru/20240514/sud-1945856233.html

Суд рассмотрит протокол на Wink за пропаганду ЛГБТ*

Суд рассмотрит протокол на Wink за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 14.05.2024

Суд рассмотрит протокол на Wink за пропаганду ЛГБТ*

Таганский суд Москвы 5 июня рассмотрит административный протокол, составленный в отношении ООО "Рестрим Медиа" (правообладатель видеосервиса Wink) за пропаганду РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:28

2024-05-14T13:28

2024-05-14T14:33

москва

технологии

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы 5 июня рассмотрит административный протокол, составленный в отношении ООО "Рестрим Медиа" (правообладатель видеосервиса Wink) за пропаганду ЛГБТ*-отношений (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщили РИА Новости в суде. “Судебное заседание назначено на 5 июня, 10.30”, - рассказал собеседник агентства. За пропаганду нетрадиционных отношений в интернете онлайн-кинотеатру грозит штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. До этого компанию уже штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ*, в протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ*-сценами, но без маркировки "18+".* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240404/kinopoisk-1937808916.html

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москва, технологии, россия