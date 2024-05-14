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Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/su-34-1945835709.html
Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям ВСУ
Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024
Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям ВСУ
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям войск Украины, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:41
2024-05-14T12:41
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
специальная военная операция на украине
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МОСКВА 14 мая – РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям войск Украины, сообщили в Минобороны России. "Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - сказали в ведомстве. Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). УМПК, согласно имеющимся официальным сведениям, видео и данным открытых источников, крепится к неуправляемым свободнопадающим авиационным бомбам и состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей, которые управляют полетом боеприпаса, а также системы управления, включающей инерциальную систему наведения и блок спутниковой коррекции. Такие авиабомбы обеспечивают высокоточное поражение объектов противника. Как отмечают в Минобороны, УМПК позволяет экипажам фронтовой авиации работать по цели, не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении объектов, Су-34 вернулись на аэродром вылета. Фронтовые сверхзвуковые бомбардировщики Су-34 постоянно применяются в зоне СВО для нанесения ударов. Летчики ВКС выполняют боевые задачи в любое время суток и при любых погодных условиях.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945803830.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Специальная военная операция на Украине
Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям ВСУ

Минобороны: экипажи Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 14 мая – РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям войск Украины, сообщили в Минобороны России.
"Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - сказали в ведомстве.
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Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). УМПК, согласно имеющимся официальным сведениям, видео и данным открытых источников, крепится к неуправляемым свободнопадающим авиационным бомбам и состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей, которые управляют полетом боеприпаса, а также системы управления, включающей инерциальную систему наведения и блок спутниковой коррекции. Такие авиабомбы обеспечивают высокоточное поражение объектов противника.
Как отмечают в Минобороны, УМПК позволяет экипажам фронтовой авиации работать по цели, не входя в зону поражения ПВО противника.
После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении объектов, Су-34 вернулись на аэродром вылета.
Фронтовые сверхзвуковые бомбардировщики Су-34 постоянно применяются в зоне СВО для нанесения ударов. Летчики ВКС выполняют боевые задачи в любое время суток и при любых погодных условиях.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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