https://ria.ru/20240514/su-34-1945835709.html

Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям ВСУ

Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024

Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям ВСУ

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям войск Украины, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:41

2024-05-14T12:41

2024-05-14T12:41

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg

МОСКВА 14 мая – РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям войск Украины, сообщили в Минобороны России. "Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - сказали в ведомстве. Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). УМПК, согласно имеющимся официальным сведениям, видео и данным открытых источников, крепится к неуправляемым свободнопадающим авиационным бомбам и состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей, которые управляют полетом боеприпаса, а также системы управления, включающей инерциальную систему наведения и блок спутниковой коррекции. Такие авиабомбы обеспечивают высокоточное поражение объектов противника. Как отмечают в Минобороны, УМПК позволяет экипажам фронтовой авиации работать по цели, не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении объектов, Су-34 вернулись на аэродром вылета. Фронтовые сверхзвуковые бомбардировщики Су-34 постоянно применяются в зоне СВО для нанесения ударов. Летчики ВКС выполняют боевые задачи в любое время суток и при любых погодных условиях.

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945803830.html

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34