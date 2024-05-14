https://ria.ru/20240514/student-1945760473.html

В Приморье завершили расследование гибели студента из Крыма

В Приморье завершили расследование гибели студента из Крыма - РИА Новости, 14.05.2024

В Приморье завершили расследование гибели студента из Крыма

Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела по факту гибели в регионе в 2022 году проходившего морскую практику студента из Крыма, в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T04:53

2024-05-14T04:53

2024-05-14T04:53

происшествия

россия

приморский край

японское море

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела по факту гибели в регионе в 2022 году проходившего морскую практику студента из Крыма, в нарушении правил охраны труда и халатности обвиняются шесть человек, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. По версии следствия, студент третьего курса Керченского морского колледжа был направлен в Приморье на прохождение производственной практики. Вместе с другими студентами он был трудоустроен матросом на судно компании АО "МСК "Востоктранссервис". При этом, отмечают в следкоме, студенты не имели необходимых знаний и навыков для работы и не могли исполнять обязанности матросов. "В ноябре 2022 года судно вышло в рейс в немореходном состоянии, так как экипаж не имел надлежащей квалификации, а также не был обеспечен индивидуальной защитой. 19 ноября 2022 года потерпевший, находясь на палубе судна, в водах Японского моря, южнее острова Аскольд ЗАТО Фокино Приморского края, выполнял работы по выборке канатов. Во время работ произошел обрыв каната, после чего потерпевший получил удар, от которого потерял равновесие и упал, ударившись головой о палубу. В результате падения потерпевший получил травму головы, от которой наступила его смерть", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту смерти студента в нарушении правил охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ) обвиняются генеральный директор АО "МСК "Востоктранссервис" Владимир Ребиков, капитан судна Геннадий Плиплин и старший мастер добычи Денис Арбаев. Кроме того, в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) обвиняются сотрудники Керченского морского технического колледжа: директор Ольга Самойлович, заместитель директора Ирина Яворская, мастер производственного обучения Сергей Простаков и заведующая производственной практикой Ксения Первухина.

https://ria.ru/20240228/delo-1930099578.html

https://ria.ru/20240417/sud-1940510522.html

россия

приморский край

японское море

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происшествия, россия, приморский край, японское море