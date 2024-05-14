https://ria.ru/20240514/student-1945758846.html

Из МГУ отчислили студента, задержанного за сбор денег для ВСУ

Из МГУ отчислили студента, задержанного за сбор денег для ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024

Из МГУ отчислили студента, задержанного за сбор денег для ВСУ

Украинский студент МГУ, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации националистического характера,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T04:04

2024-05-14T04:04

2024-05-14T05:22

вооруженные силы украины

россия

москва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинский студент МГУ, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации националистического характера, отчислен с факультета фундаментальной медицины (ФФМ), рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета."Претензий к академической успеваемости Гулько С. В. у факультета не было. С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении", — говорится в сообщении.Уточняется, что Гулько обучался как иностранный гражданин на платной основе. "Нам неизвестно, чтобы Гулько С. В., находясь в стенах университета, публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения", — уточнила пресс-служба.Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона.Двадцать шестого апреля его арестовали на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Также студент получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать за ее пределы.У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"* (запрещенная в России экстремистская организация).* Запрещенные в России экстремистские организации

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https://ria.ru/20240506/kevorkova-1944162505.html

https://ria.ru/20240513/mgu-1945494396.html

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вооруженные силы украины, россия, москва, украина