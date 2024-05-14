https://ria.ru/20240514/student-1945758846.html
Из МГУ отчислили студента, задержанного за сбор денег для ВСУ
Из МГУ отчислили студента, задержанного за сбор денег для ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024
Из МГУ отчислили студента, задержанного за сбор денег для ВСУ
Украинский студент МГУ, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации националистического характера,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T04:04
2024-05-14T04:04
2024-05-14T05:22
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинский студент МГУ, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации националистического характера, отчислен с факультета фундаментальной медицины (ФФМ), рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета."Претензий к академической успеваемости Гулько С. В. у факультета не было. С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении", — говорится в сообщении.Уточняется, что Гулько обучался как иностранный гражданин на платной основе. "Нам неизвестно, чтобы Гулько С. В., находясь в стенах университета, публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения", — уточнила пресс-служба.Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона.Двадцать шестого апреля его арестовали на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Также студент получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать за ее пределы.У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"* (запрещенная в России экстремистская организация).* Запрещенные в России экстремистские организации
https://ria.ru/20240513/shpionazh-1945481455.html
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вооруженные силы украины, россия, москва, украина
Вооруженные силы Украины, Россия, Москва, Украина
Из МГУ отчислили студента, задержанного за сбор денег для ВСУ
Из МГУ отчислили украинского студента, пытавшегося собрать деньги для ВСУ
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинский студент МГУ, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации националистического характера, отчислен с факультета фундаментальной медицины (ФФМ), рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета.
«
"Претензий к академической успеваемости Гулько С. В. у факультета не было. С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Гулько обучался как иностранный гражданин на платной основе. "Нам неизвестно, чтобы Гулько С. В., находясь в стенах университета, публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения", — уточнила пресс-служба.
Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы
и гражданин Украины
, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона.
Двадцать шестого апреля его арестовали на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Также студент получил уведомление о сокращении срока пребывания в России
и необходимости выехать за ее пределы.
У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.
В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"* (запрещенная в России экстремистская организация).
* Запрещенные в России экстремистские организации