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В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией - РИА Новости, 14.05.2024
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14:35 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/stt-1945877558.html
В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией
В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией - РИА Новости, 14.05.2024
В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией
Финский конституционный комитет единогласно одобрил законопроект о пограничной процедуре для беженцев, который будет действовать на границе с Россией, сообщает... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:35
2024-05-14T14:35
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Финский конституционный комитет единогласно одобрил законопроект о пограничной процедуре для беженцев, который будет действовать на границе с Россией, сообщает во вторник агентство STT. "По мнению Конституционного комитета, закон о пограничной процедуре может быть принят без каких-либо препятствий со стороны конституции. Мнение единогласно", – сказано в материале. Речь идет о законопроекте, который позволит ускорить рассмотрение заявлений просителей убежища, прибывших со стороны российской границы. В период рассмотрения ходатайства об убежище беженцы будут находиться на границе или вблизи нее, то есть в специальных пунктах приема. Таким образом власти намерены ограничить прием беженцев из третьих стран, из-за якобы наплыва которых Финляндия закрыла границу с Россией, а также не допустить их перемещение по стране до принятия положительного решения об убежище. Ранее заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления закона в силу. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240507/finlyandiya-1944271875.html
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией

STT: в Финляндии одобрили законопроект о пограничной процедуре для беженцев

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Финский конституционный комитет единогласно одобрил законопроект о пограничной процедуре для беженцев, который будет действовать на границе с Россией, сообщает во вторник агентство STT.
"По мнению Конституционного комитета, закон о пограничной процедуре может быть принят без каких-либо препятствий со стороны конституции. Мнение единогласно", – сказано в материале.
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Речь идет о законопроекте, который позволит ускорить рассмотрение заявлений просителей убежища, прибывших со стороны российской границы. В период рассмотрения ходатайства об убежище беженцы будут находиться на границе или вблизи нее, то есть в специальных пунктах приема.
Таким образом власти намерены ограничить прием беженцев из третьих стран, из-за якобы наплыва которых Финляндия закрыла границу с Россией, а также не допустить их перемещение по стране до принятия положительного решения об убежище.
Ранее заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления закона в силу.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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