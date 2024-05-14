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Биография Романа Старовойта

Биография Романа Старовойта - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Романа Старовойта

Роман Владимирович Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:38

2024-05-14T22:38

2024-05-14T22:38

справки

политика

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Роман Владимирович Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске.В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова, в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).Прошел подготовку по программе развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономической безопасности и налогообложения Юго-Западного государственного университета.В 1995 году – исполнительный директор ОАО "Региональное инвестиционное агентство".В 1995-2001 годах был гендиректором компании по управлению активами НПФ "Промышленный".В 2002-2005 годах – гендиректор строительной компании "Стройинвест".В 2005-2010 годах занимал должность начальника отдела по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.В 2010-2012 годах – референт, заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации.С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года – руководитель Федерального дорожного агентства.С 1 октября по 10 октября 2018 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации.11 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.8 сентября 2019 года по итогам единого дня голосования Роман Старовойт был избран губернатором Курской области с результатом 81,07% голосов.16 сентября 2019 года вступил в должность губернатора.В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию "Единая Россия".Секретарь Курского регионального отделения партии "Единая Россия".Член Государственного совета Российской Федерации.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.Награжден орденами Почета (2014), Александра Невского (2017). Имеет благодарность президента РФ (2012), почетную грамоту Правительства Российской Федерации (2012).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, курская область, роман старовойт, курск, санкт-петербург, единая россия